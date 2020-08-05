專家研發「天然防疫3大招」！利用精油微膠囊把芬多精帶回家

▲香氛精油微膠囊。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情持續，農委會林業試驗所為鼓勵國人培養勤洗手及親近大自然良好習慣，研發天然「防疫三撇步」，攜帶結合台灣原生植物精油「紙香皂」，接著走出戶外，透過芬多精負離子科技偵測，掌握何時踏青最適合，最後利用精油微膠囊技術，讓喜歡宅在家的人也能享受到芬多精。

林試所副所長吳孟玲表示，推廣目的是鼓勵大家走出戶外，哪裡有芬多精可達到療癒指數，就往哪裡去，還能搭配新智慧監測儀器，清楚了解走在步道上有多少芬多精，甚至會顯示何時去踏青身心最健康。林試所木材纖維組組長何振隆說，紙香皂部分都是農林廢料再製成，更添加「山胡椒果實精油 」，抗菌效果強，預計技轉後，每年可運用林業剩餘資材約300公噸，創造林業循環經濟約1200萬元新產值。

請繼續往下閱讀...

▲▼添加在紙香皂精油的原料為剩餘台灣杉葉片及山胡椒果實。（圖／記者許展溢攝、林業試驗所提供）



不過，何振隆提到，配方正在改善製程，部分因還是人工，希望會自動化後廠商技轉較方便，相較一般市面上類似產品，市售加上香精，但紙香皂添加的是抗菌精油，也用了纖維，預計最快今年底或明年初技轉。

何振隆表示，蓮華池森療步道是國內唯一全日監測與季節變化量測芬多精的森林療癒基地，民眾可了解當自己漫步森林間，究竟呼吸了甚麼成分，蓮華池研究中心構建自動化芬多精成分動態變化監測平台，同時搭配正負離子偵測儀，監測不同季節林間揮發物的種類與負離子濃度，可提供民眾進行森林旅遊的科學數據參考外，環境舒適度四季都很好。

▲▼蓮華池研究中心菱形奴草步道（上）。精油微膠囊（下）。（圖／林業試驗所提供、記者許展溢攝）



若哪都不想去，何振隆說，能以精油微膠囊技術保留植物精油氣味芬芳，直接將森林帶回家療癒身心，目前研發出不同微膠囊製做方法，可使精油揮發速度減緩並保存較久時間，如香氛精油時空膠囊，將複雜精油微膠囊製程簡化，不用火、不用電，就能將精油包埋於微型膠囊內，使精油的芳香氣味釋放速率減緩，可持續至少3個月的耐用時間。精油微膠囊技術目前已有3家技轉廠商，預計明年可達成產值2千萬以上，同時兼顧防疫與振興經濟。