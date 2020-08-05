桃園農改場研發香草莢加工新技術有成　湯蕙禎肯定為農友找新契機

▲桃園農改場研發香草莢加工新技術有成，湯蕙禎(右二)肯定為農友找新契機。（圖／湯蕙禎服務處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

香草植物入菜，漸受國人喜愛，其中有「香料皇后」之稱的香草莢是價昂的食用香料，農委會桃園區農業改良場近年來，將栽種的香莢蘭於收成後，歷經5年研發，推出香草莢加工新技術，5日向抵該場參訪的立委湯蕙禎、及桃園、苗栗兩縣市農民發表成果，展現政府致力於新農業發展的努力。

▲桃園農改場栽種的香莢蘭。（圖／湯蕙禎服務處提供）



桃園區農業改良場位於桃園新屋區，該場表示，目前國內香莢蘭栽種面積約10餘公頃，預估達到量產時，一年可生產4至5千公斤的香草莢，取代5成進口量，產值可望達到1.2至1.5億元。而該場主要負責推動及研究種植香莢蘭，日前已有突破傳統日照發酵乾燥方式，研發香草莢發酵機、改善加工製程等。不僅縮短香草莢加工製程時間、提高香氣成分香草醛的含量，同時也加強控制衛生條件，生產出不亞於國際品質的頂級香草莢。

▲參訪農改場種植的香莢蘭▼香莢蘭。（圖／湯蕙禎服務處提供）



湯蕙禎表示，有「香料皇后」之稱的香草莢是十分昂貴的食用香料，每公斤約4至6百美元。桃園農改場自2007年引進香莢蘭種植推廣，並歷經5年研發，推出香草莢加工新技術，可提升香草醛含量達2.5％以上。據國際標準，香草醛含量合格標準為1.6至2.4％，含量愈高品質愈佳，國產香草莢與馬達加斯加、印尼等頂級產地相比已毫不遜色。

桃園農改場強調，每支香草莢都需透過人工授粉及8個月才能成熟，非常耗費人力及時間，因而更期望能透過開發的加工技術，讓農友辛苦種植出來的香草莢發揮更高的價值。剛採收的香草莢是綠色且無香味，需經殺菁、發酵、乾燥及熟成4個階段加工，才能發揮其獨特香甜味，耗時5、6個月方可完成。

以高香草醛加工技術取得的國產優質香草莢，相較於進口香草莢，1支可以抵2支，具有濃郁香甜的香草味，適用於製作蛋糕、冰淇淋、巧克力等食品，以及加工萃取利用。

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