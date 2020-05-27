立委湯蕙禎為農民發聲　「種植高接梨面積前兩名」卻未獲災損補助

▲立委湯蕙禎為受災損梨農發聲。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「種植面積最多，卻未獲災損補助？」桃園民進黨籍不分區立委湯蕙禎27日表示，苗栗縣為國內栽培高接梨第二大縣市，苗栗縣大湖鄉農會理事胡智坤、農會代表徐源和及地方農民廖明發等人士，26日赴立院向其陳情指稱，他們種植的高接梨，今年受到寒害致無收成，政府卻未予救助，要求再次現勘，以正視農友災損情形。

胡智坤等農友也對於今年度寒害造成大湖地區農民損失補助標準及補助範圍，提出疑義。湯蕙禎認為，高接梨種植面積前兩名的卓蘭鎮、大湖鄉，卻都沒有獲得任何災損補助，鑒於客觀暨加強勘災評估公信度，且攸關大湖及卓蘭等區農民鄉親一整年的收入，隨即邀請業管單位與會先行討論並安排6月4日至苗栗縣大湖鄉、卓蘭鎮等地區進行實地梨穗寒害災損勘查。

▲立委湯蕙禎聽取梨農災損說明。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

果農廖明發表示，每年12月至隔年的2月是高接梨穗嫁適期，受到氣候異常衝擊，今年不僅三灣高接梨梨穗受損嚴重，大湖鄉與卓蘭鎮高接梨也傳出災情。廖明發說，他栽種高接梨多年，自己在冬至前開始嫁接，並以膠帶做標記，原本看花蕊長得不錯，沒想到過了一陣子再看，竟然又都掉光光，損失慘重！

因此，大湖農會胡智坤理事、徐源和代表，卓蘭鎮民代表張春嬌、青果合作社代表黃欽來及梨農受損代表廖明發等農友，向湯蕙禎陳情，期相關單位再次現勘，以重視農友災損困境。湯蕙禎認為，相關單位應以照顧農民及降低寒害造成農損後所面臨的生活困難等問題多面向，進行審慎與通盤評估。

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