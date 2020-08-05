淡水河漂「半顆人頭」疑北市技工殘骸　屍首全絞碎…當日只尋獲胸腔

▲關渡大橋觀景台下驚現「半顆腐爛人頭」。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德、邱中岳、黃彥傑／雙北報導

新北市八里龍米路一段關渡大橋觀景台下方，5日五12時許釣客發覺有人頭在水面上漂浮，細看才發現是「半顆腐壞人頭」飄在河面，嚇得通報警方，轄區警方趕抵後同步請消防人員協助打撈，目前人頭打撈上岸；警方目前不排除身分為3日掉入抽水站，遭攔汙柵分離屍首的台北市水利處的齊姓技工，將進一步相驗釐清。

據了解，被撈起的半顆人頭腐壞程度並不嚴重，有發黑浮腫等現象，初步研判落海時間並不長，由於跟3日掉入台北市北投承德路「下八仙抽水站」的齊姓專業技工事故時間相近，加上下八仙抽水站從基隆河匯流至淡水河，與關渡大橋的地理位置相近，目前頭顱暫時冰至新北殯儀館內，將擇日採DNA比對身分，確認是否為技工的殘缺屍首。

▼台北市政府水利處技工掉落下八仙抽水站，遭攔汙柵分離屍首。（圖／記者黃彥傑攝）

回顧3日當天，哈格比颱風挾帶強降雨橫掃北台灣，齊姓技工12時許在進行清汙作業時不慎落水，經歷潛水員下水搜救，在晚間6時許終於找到齊男遺體，但因為遺體捲入攔汙柵，導致屍首分離，當天只有找到胸腔，事後有陸續找到一些斷肢碎塊。

台北市水利局副總工程司鍾國豐當時表示，齊姓技工在抽水站工作10多年，平時工作表現盡責，在颱風期間不慎因公殉職，尋獲遺體後也已即刻通知家屬，台北市長柯文哲也指示將從優撫卹。

▼技工屍首疑似從下八仙抽水站的基隆河，飄至淡水河流域關渡大橋景觀台。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

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