水利處員工遭捲機器「屍首分離」慘死　曾PO父子合照：再多辛苦都欣慰

記者柯沛辰／台北報導

台北市政府水利處齊姓職員3日下午前往八仙抽水站視察、清淤，不慎落水失蹤。當晚6點01分，齊男遺體被尋獲，台北市長柯文哲指示從優撫恤。事實上，齊男今年6月才在臉書分享育子喜悅，正值享受天倫的人生階段，不料卻被捲入攔汙柵，屍首分離慘死。

受到哈格比颱風外圍環流影響，北市3日降下豪大雨，市府為此啟動災防機制。不料下午4點36分，水利處八仙抽水站通報，疑似有一名齊姓技工落水失聯。消防局獲報後，第一時間全力搜尋，但潛水員仍傳回不幸消息。

由於現場抽水站水深約3米多，濁度相當高，一度造成搜救困難。據了解，齊姓職工在清汙作業時疑似撞到東西後，不慎失足掉入攔汙柵內，捲入機器內身亡，遺體破碎不完整，但詳細事發原因仍有待調查釐清。

▲台北市政府水利處齊姓職工落水，卻被捲入攔汙柵，屍首分離慘死。（圖／記者黃彥傑攝）

今年6月16日，齊男曾在臉書分享兒子的照片，內容寫道「轉眼間我的大兒子畢業6年了，現在也娶了在移民署上班的乖巧媳婦，並官拜上尉連長，深獲長官欣賞，他們夫妻也算人生勝利組吧」。

齊男感慨地說，有句俗話說「歹竹出好筍」，看到這則動態的親友們或許都會這樣想吧，「看我多聰明…哈…有子如此，再多的辛苦也都欣慰了！」

柯文哲得知噩耗哀痛不已，指示從優撫恤、4日探視家屬。不過，目前齊員主要親屬都不在台北，市府將視聯繫狀況，再行決定探視時間。

▲齊男曾分享兒子從軍照片，感慨寫下「有子如此，再多辛苦都欣慰了」。（圖／翻攝自臉書）

▲齊男家庭和睦，曾在臉書PO出帶妻子出遊的照片。（圖／翻攝自臉書）