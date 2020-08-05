闆娘力推「台灣的，技術很好」...壞一次竟只賺50元！進房脫光後　結局秒反轉

▲花花媒介女子從事性交易，被依法判2月徒刑，緩刑2年。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／基隆報導

一名女子「花花」（化名）日前媒介另兩名女子，與不特定男客進行性交易，而兩名女子每次從事性交易後，花花僅能分得50元的報酬。對此，基隆地院審理後，依法判她2月徒刑，得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，花花基於意圖使女子與他人為性交行為，而媒介以營利之犯意，讓另兩名女子與不特定男客從事性交易，而招攬客人的花花則可從中抽取50元傭金。對此，警方發現異狀後，遂派遣員警前往該處。

花花一見門口有人，立即上前招攬，並向喬裝成男客的員警誇耀，「台灣的，技術很好」等語，而當警方進入到小姐房內後，小姐當即將身上衣服脫光，警方也立即表明身分，並將其當場查獲，扣得計時器、保險套、潤滑劑等物。

對此，法官認為，花花無視善良風俗及社會觀念，媒介女子與他人為性交行為，藉此謀取利益，所為實屬不該，惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，審酌其教育程度、家庭經濟狀況、犯罪動機等，依犯圖利媒介性交罪，判處2月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，並給予緩刑2年，且須參加法治教育3小時，緩刑期間保護管束。

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