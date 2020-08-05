快訊／宜蘭礁溪老爺酒店「59人吃完自助餐」上吐下瀉！暫停營業釐清中

▲礁溪老爺酒店暫停營業。（圖／取自老爺酒店官網）

記者游芳男、林昱萱／宜蘭報導

宜蘭縣礁溪老爺酒店日前有59人到該飯店的自助餐用餐後，卻發生上吐下瀉的症狀。對此，衛生局表示，目前仍無法確定這59人的症狀是否與食物中毒有關，目前已經要求飯店、餐廳暫停營業。

宜蘭縣衛生局表示，昨日獲知相關訊息後，立即前往現場並採集4件環境檢體(2件生、熟食砧板及2件生、熟食刀具)及1件飲用水檢體，送衛生福利部食品藥物管理署檢驗。此外，昨日同時間另接獲新北市及台北市政府衛生局通報相關資料，經彙整後截至5日中午止，共有旅遊團等旅客約59人發生噁心、嘔吐及腹瀉等疑似食品中毒症狀，且約有35位民眾有就醫史。

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▲宜蘭礁溪老爺酒店自助餐廳。（圖／記者游芳男攝）

經衛生局稽查瞭解，該酒店自助餐廳以自助取餐模式供應旅客早、午、晚餐，稽查時現場已無食餘檢體，衛生局因此採集環境及飲用水相關檢體，以檢驗病原菌；並針對該酒店餐廳作業場所依食品良好衛生規範準則稽查，同時責令該餐廳立即停止作業，靜候調查。

▲衛生局前往稽查。（圖／宜蘭縣衛生局提供，下同）

此外，衛生局要求業者儘速將衛生缺失全部改善完成，並經該局確認後，方得恢復作業。本案若證實為食品中毒案件，將依食品安全衛生管理法第15條及第44條規定，處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。衛生局已責成該餐廳應落實食材驗收及貯存、注意食品製備及配膳，避免二次污染、重視水質衛生與員工之健康衛生習慣，並對於冷藏及加熱處理均應注意溫度之控制，同時落實防疫新生活相關管理措施。