22歲妹咖啡館開「摸摸茶」1小時1200元！「7號隔間」壞到一半遭破門　結局曝光

▲花花在咖啡館內開設摸摸茶。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Unsplash）

記者林昱萱／高雄報導

一名22歲的女子「花花」（化名）是高雄某間咖啡館的負責人，但她卻容留、媒介女子，與不特定男客為聊天愛撫之猥褻行為，並以此招攬客人。對此，高雄地院審理後，依法判花花2月徒刑，得易科罰金。

判決指出，花花為該間咖啡館負責人，但她卻基於意圖使女子與他人猥褻行為而容留、媒介以營利之犯意，在該店內媒介女子，與不特定男客進行「摸摸茶」，由坐檯小姐與男客聊天、喝飲料，並提供男客以為數不等之小費換取撫摸乳房、撫摸下體等猥褻行為，而店家則向男客收取每小時1200元的坐檯費，其中坐檯小姐則可從中分得500元。

對此，咖啡館詭異的營業方式，引起警方懷疑，遂持搜索票到該處搜索，並當場於2樓7號隔間內查獲猥褻性交易，並扣得當日報表29張、保險套22個等。對此，法官認為，花花此舉已經助長社會不良風氣、敗壞善良風俗，惟念及被告犯後坦承犯行，態度尚可，並考量其為初犯，因此依犯圖利容留猥褻罪，判她2月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

嫩妹腿上布滿「藍色蜘蛛網」...側邊還「浮出蚯蚓」嚇壞！醫一看曝：第三期了

影／染疫外籍工程師在台88天！足跡遍布4縣市 彰化衛生局「匡列371名接觸者」

按摩到一半...辣妹嬌問「要不要做保三」下秒直白diss：你沒女友，難免有需求