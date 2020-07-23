被無縫接收！3個月後又遭甩　碩士男怒PO女友「摸摸照」：好想被…下場出爐

▲男子不滿被分手，竟將女友私密照PO網，法官判刑2個月。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台中報導

台中一名男子不滿女友提出分手，竟將女友私密照放上網路，還寫下，「真的好想要喔！好想被插插喔！」等不雅文字，被女友發現後提告。法院審理時，男子坦承犯行，並取得女友原諒，法官最後判刑2個月，得易科罰金6萬元。

判決指出，阿豪（化名）原先與女子小君（化名）為朋友關係，直到2018年3、4月間，因小君與男友感情轉淡，轉而與他交往，但2人感情維持約3個月後，小君就提出分手，沒想到卻因此惹怒阿豪。

據悉，阿豪2019年10月15日得知小君要到台中大雅找朋友，於是前往堵人，並在同日晚間7時許，在網路上以匿名的方式發表文章「摸摸」，而內容提及，「真的好想要喔！好想被插插喔！只能先自己摸摸！」等，還附上一張小君全裸躺床以手觸碰生殖器的猥褻照供人欣賞。

案經小君提告，阿豪到案坦承不諱，也取得小君原諒，法官審理後依法判阿豪有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，宣告緩刑2年。全案可上訴。

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