杜拜哈里發塔「點亮黎巴嫩國旗」哀悼！港口還在冒煙　救援隊深入瓦礫堆搶命

▲此次爆炸事件把港口地區炸成廢墟,當局預估死傷人數還會持續攀升。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者詹雅婷/綜合外電報導

黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸,現已造成78人死亡、近4000人受傷,料死傷人數還會持續攀升。當地救援人員仍在現場尋找倖存生還者,而埃及金字塔與杜拜哈里發塔則是在當日晚間點亮黎巴嫩國旗顏色。

#PrayForLebanon #prayforbeirut In solidarity with Lebanon, because of the explosion that occurred in Beirut earlier today, they illuminate the pyramids of Egypt and the Burj Khalifa skyscraper in Dubai, with their flag. pic.twitter.com/P4PpGMEFXI