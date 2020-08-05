黎巴嫩「2750噸硝酸銨」來歷曝！俄船載貨靠港「一放至少6年」　曾發警告密函

記者詹雅婷／編譯

黎巴嫩首都貝魯特4日發生近年來最嚴重的爆炸事件，至少100死4000人受傷，整座城市陷入一片混亂。半島電視台解析，直到此次事件發生後，大多數當地人這才知道2750噸硝酸銨是存放在港口倉庫當中，但依據公開紀錄與文件，黎巴嫩高官早在多年前就知道有大批硝酸銨存放於港口第12號倉庫之中，且相當清楚可能發生的危險。

▲現已知至少100多人死亡，另有約4000多人受傷，加上多人失蹤，當局預估傷亡人數將持續攀升。（圖／路透）

該批2750噸硝酸銨早在2013年9月就已運抵黎巴嫩。根據航運追蹤網站FleetMon資訊，當時是由一艘懸掛摩爾多瓦國旗的俄羅斯貨船「Rhosus」負責載運，自喬治亞出發後，原定前往非洲國家莫三比克，但因技術問題被迫靠港貝魯特，加上黎巴嫩官員阻止船隻繼續航行，最終船隻及其載運貨物被遺棄當地。船上危險貨品卸下後，被轉移至貝魯特港第12號倉庫。

依據網路公開文件，2014年6月27日，時任黎巴嫩海關總署署長致函一名「緊急事務法官」，要求解決該批危險貨品；在接下來的3年之中，也就是2014年12月5日、2015年5月6日、2016年5月20日、2016年10月13日、2017年10月27日，海關人員數度致函尋求解決備案，包括出口、移交國軍或是賣給黎巴嫩民營炸藥公司。

ممكن حدا يخبرنا مين القاضي العظيم اللي نيم هيدي القضية وليش؟

صراحة شي ببكي على حالنا @MarieClaudeNajm pic.twitter.com/EuPy7loktF — Wadih AL-ASMAR (@walasmar) August 4, 2020

只不過，法官均未回覆相關請求，把貨品存放該地多年，直到此次爆炸事件發生。總理狄亞布（Hassan Diab）4日已認定此事件為國家重大災難，並許下承諾，要相關負責人員付出代價；總統奧恩（Michel Aoun）則說，無法接受有關人員未能妥善處理硝酸銨事件的行為，要祭出最嚴厲的懲罰。調查委員會現已展開行動，會在未來5日內把結果提交司法單位。

消息指出，很有可能是倉庫焊接作業產生的火花引爆硝酸銨。但許多黎巴嫩人認定，根本原因為國家管理不善，政治管理階層貪腐，且數十年來有大量國家資金在事發地點遭竊，賄賂行為、偽造文件低估進口貨品價值等狀況頻傳。讓當地政治人物馬吉德（Rima Majed）高喊，「他們才是罪犯，這很有可能是他們至今所犯下的最大一起罪行。」