「新冠病毒在台被誤解」他嘆：疫情像冰山…陳時中留給人民無知與莫名恐懼





▲沈富雄。（資料圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

各國經濟陸續解封後，新冠肺炎確診案例卻再度飆升，加上台灣近日境外移入也頻頻增加，使專家憂心第二波疫情將捲土重來。但前民進黨立委沈富雄認為，疫情像一座座冰山，但台灣的專家學者死讀書，見樹不見林，陳時中團隊及所謂的「專家學者」們留給人民的，只剩無知與莫名的恐懼。

沈富雄5日於臉書上提到，一個確診案例可以是一座冰山，如因他而被匡列的人多數呈陽性反應；也可能只是一塊浮冰，如果被匡列的人都呈陰性反應。

沈富雄說，篩檢人數與總人口數的比例決定水面的高度，水面高，水面上的冰山與藏在水面下的體積比相對變小。台灣的篩檢人數少，水面高，所以確診數可能偏低，這樣的推論其實是錯誤的，因為台灣的冰山真的座數很少，毫無疑問這是台灣上半場防疫的成功。

沈富雄表示，專家學者認為篩檢少，所以個案少，這是專家學者的笨，正如美國總統川普認為美國的案例多，是因為篩檢太多，那是川普的笨，太平洋兩岸的笨是半斤八兩，「冰山少，水面再低也是沒有冰山。」

沈富雄提到，因為水面高，水面下的冰山體積相對大，不過水面下的冰山不管體積有多大，多數是輕症或無症狀，而且感染力弱，2至4個周後就無害了。台灣冰山的座數極少，水面下冰山既使比例上比水面上的冰山大，但整體體積仍極其微小，不足為患。

沈富雄認為，台灣的專家學者死讀書，見樹不見林，一再宣稱水面下的冰山是「恐怖的潛在定時炸彈」，將引爆下一波的疫情。但正確的認知應該是感染力低、輕症或無症狀，且帶有抗體免疫力的水面下冰山是上帝無聲賞賜，只可惜在台灣這個數目太少了，將來要施打疫苗的人也就相對多了。「新冠病毒在台灣被誤解了，陳時中團隊及所謂專家學者們留給人民的只剩無知與莫名的恐懼。」

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