日本工程師從台灣返日確診染疫！　指揮中心：出入8類場所要戴口罩

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

一名日籍工程師從台灣返日確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心也掌握80名接觸者。指揮官陳時中也呼籲，出入「醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動」等8類場所要佩戴口罩。

請繼續往下閱讀...

▲指揮中心呼籲民眾到8類場所要戴口罩。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，該名個案為日本籍30多歲男性工程師，今（2020）年6月15日來台，入境台灣後於6月15日至29日進行居家檢疫，6月30日起於北部某公司工作，8月1日返回日本，於機場入境時接受採檢，經檢驗確認為新型冠狀病毒陽性。

陳時中強調，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集（百貨公司、量販店、傳統市場、夜市等）、教育學習場所（補習班、K書中心等）、休閒娛樂場所（電影院、音樂廳、體育館、兒童遊樂場、酒店、舞廳、夜店、酒吧、KTV、遊藝場等）、宗教場所及活動（廟宇、教會、禮拜、遶境等）時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

此外，指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

我們的美麗就用白紙黑字寫下來