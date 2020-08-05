30歲日籍工程師在北部工作！　80名接觸者「已採檢71人」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／疾管署提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日證實一名日籍工程師從台灣返日本後確診新冠肺炎，目前已掌握80名接觸者，其中8位已經離境，36人列居家隔離，目前已採檢71人，初步結果39人陰性、32人檢驗中，血清抗體33人陰性、38人檢驗中。

指揮官陳時中表示，該名個案為日本籍30多歲男性，今（2020）年6月15日來台，入境台灣後於6月15日至29日進行居家檢疫，6月30日起於北部某公司工作，8月1日返回日本，於機場入境時接受採檢，經檢驗確認為新型冠狀病毒陽性。

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▲日本COVID-19疫情持續升溫，即日起自中低感染風險國家移除。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

個案在台期間及返日迄今均無症狀，在接獲該名個案確診相關訊息後，已立即啟動疫情調查、接觸者匡列及個案活動環境清消等防治措施。

指揮中心提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集（百貨公司、量販店、傳統市場、夜市等）、教育學習場所（補習班、K書中心等）、休閒娛樂場所（電影院、音樂廳、體育館、兒童遊樂場、酒店、舞廳、夜店、酒吧、KTV、遊藝場等）、宗教場所及活動（廟宇、教會、禮拜、遶境等）時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

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