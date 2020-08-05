快訊／日籍旅客「遊台返日」確診！　指揮中心掌握80名接觸者

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／疾管署提供）

記者趙于婷／台北報導

今（5）日傳出有一名日籍旅客從台灣返日確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心今也證實該名旅客的確在日本確診。指揮中心目前已掌握80名接觸者。

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指揮官陳時中表示，我國接獲日本官方透過國際衛生條例國家對口單位（IHR National Focal Point）通知，該國確診1名自我國返日之COVID-19無症狀感染者。

指揮中心指出，經瞭解，該名個案為日本籍30多歲男性，今（2020）年6月15日來台，入境台灣後於6月15日至29日進行居家檢疫，6月30日起於北部某公司工作，8月1日返回日本，於機場入境時接受採檢，經檢驗確認為新型冠狀病毒陽性。

個案在台期間及返日迄今均無症狀，我國於接獲該名個案確診相關訊息後，已立即啟動疫情調查、接觸者匡列及個案活動環境清消等防治措施。

▲日本 COVID-19 疫情持續升溫，即日起自中低感染風險國家移除。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

指揮中心表示，個案在台期間活動範圍以北部工作地所在縣市為主，衛生單位已掌握接觸者共80人，包括工作地接觸者、飯店與店家工作人員以及返日班機前後二排旅客等，其中居家隔離者共36人。

除其中8名接觸者已離境無須採檢外，其餘72名接觸者截至目前已採檢71人（1人待採檢），核酸檢驗39人陰性、32人檢驗中，血清抗體檢驗33人陰性、38人檢驗中；將持續調查個案是否有其他活動軌跡，以匡列其他可能接觸者。

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