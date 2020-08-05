聽見民眾的聲音了！鶯歌－八德「人本路牌」試辦3個月　交通部擬修法

▲鶯歌－八德匝道路牌新式設計。（圖／運研所提供）

記者李宜秦／台北報導

國道鶯歌－八德匝道出口路牌日前引發爭議，交通部高公局規劃調整，卻僅是對齊文字、加上地名英譯，引發民眾抱怨「不夠直觀」，運研所昨日建議，依照民眾意見試辦3個月。交通部長林佳龍表示，未來將根據試辦結果，針對標誌設置規則修法，強調「交通部願以開放態度聆聽民眾意見」。

林佳龍今（5）日發文表示，國道路牌受限法規，僅能小幅度的修改，但交通部願意敞開心胸，用開放的態度，聆聽民眾的意見。

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林佳龍指出，運研所召集相關專家與代表，召開2次座談會後，決定將會在國道二號大湳交流道，也就是鶯歌－八德匝道出口處，設置新設計的標誌，並且透過網路公布，以蒐集民眾意見，取得共識後試辦3個月。

林佳龍表示，未來也將依據試辦結果，檢討相關設置規則及設計規範，進行法規修正，同時對標誌的設置規則，進行整體的檢討。

▲國2匝道路口修改引發爭議。（圖／高公局提供）

運研所研究報告4日出爐，運研所參考民眾建議方式及指示標誌設計原則，運用視覺心理之靠近性及連續性原則，研提建議牌面樣式，並透過兩次座談會討論綜整專家學者及與會代表意見。

運研所建議，可試辦新式指標，再依試辦成果檢討納入法規，並強化分流點上游的預告指示，提供用路人更直覺、更即時的指引服務。相關建議將由運輸研究所陳報交通部核可後據以實施。

▲高公局指出，國道路牌設計受法規限制。（圖／黃國霖攝）

運研所表示，分別已於7月24日及8月4日分別由該所及中華民國運輸學會召開座談會，廣邀交通及視覺設計領域學者及專業團體、相關政府單位、民眾蕭瑩燈先生、台灣交通安全協會林志學理事、網路意見領袖火花羅，以及關心本案的邱顯智立委、高嘉瑜立委國會辦公室參與，就本議題進行意見交流，共同找出更符合人本設計之改善方式。

運研所表示，綜合座談會與會代表意見，共整理出四點建議，包括一，清查各交流道現況，依據不同的情境，來律定對應之指標設置準則；二，針對國2大湳交流道鼻端及預告指示標誌，依座談討論結果，設置新設計的預告及決策標誌，希望先於網路公布新的設計樣式，蒐集民眾意見，取得共識後再試辦3個月。

三，透過試辦結果，可檢討相關設置規則及設計規範，進行法規修正；四，對於指示標誌之設置規則，進行整體的檢討。