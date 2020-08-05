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下交流道被插隊！上班族怒揭「國1下林口」亂象最嚴重：逼車用公分來算

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▲再插隊就罰你個嫑嫑！林口交流道攝影機啟用　最高罰6千。（圖／翻攝自國道公路警察局粉絲專頁）

▲林口交流道有攝影機採科技執法。（圖／翻攝自國道公路警察局粉絲專頁）

記者黃可昀／綜合報導

每天上下班時間交流道總是堵滿車陣，車輛都必須排隊下交流道，但總是會有些駕駛趕時間不好好排隊，快到出口時才突然從旁邊切入，通常其他駕駛會為了安全起見，讓出一個空位給對方，但此舉實在令人觀感不佳，「大家可以忍受在下交流道被插隊嗎？」

原PO在PTT表示，尖峰時間下交流道一定會塞車，按理來說應該照規矩依序排隊，「但是呢，有些大車或是公車，仗著自己比較大，讓小車怕怕」，總是喜歡先走隔壁順暢的車道，等到出口時再突然從旁邊切入，把排隊駕駛嚇得措手不及，趕快讓出一個空隙給對方插隊，「有開車族可以分享一下，被插（隊）的心情嗎？」

請繼續往下閱讀...

網友回應，雖然被插隊會有點不開心，但為了安全起見，若對方是大車還是會禮讓，如果只是小客車，就會選擇跟前面的車近一點，不要留任何縫隙讓別人插隊，「我會怕，我一定讓= =有夠恐怖，我不差那幾秒」、「看對方車型，大車就叭幾聲罵幾聲，但還是乖乖讓他，小客車就直接硬卡了，要撞不怕輸啦」、「真的是看車型，小車絕對叭死他，大車對不起大哥你先走。」

▲▼國道,車潮,塞車,交通,汽車,高速公路（圖／記者季相儒攝）

▲下匝道應該提早更換車道排隊。（示意圖／資料照）

上個月有另一名網友在PTT反應過，國1下林口的交流道「亂插隊的人很多，不愛照標線開的人更多」，每天上下班都呈現交通亂象。其他人表示，林口交流道本身設計就不夠流暢，遇上尖峰時間車流量大，就很容易變成混亂場面，「林口交流道太可怕，如果要下這個交流道，我還寧願走平面」、「我覺得是那段設計超爛，我每次開都被大車卡死很難下交流道」、「那裡的人插隊技術很高喔，逼車是用公分來算的。」

事實上，交通部高速公路局有規定，駛離國道的駕駛應該提早變換至外車道，接近出口時才突然從旁邊切入車隊會害後方駕駛來不及反應，而且這種偷吃步也會引發其他用路人不滿。多處出口上方都有架設攝影機，且大部分汽車都會安裝行車紀錄器，若遭檢舉會被處以3000元至6000元罰緩。

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