與公婆、先生爭吵　屏東女負氣離家海邊啜泣…警勸阻送返家

▲屏東縣枋寮警分局員警護送女子返回娘家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮警分局枋寮派出所副所長曾力展、警員陳弘哲日前擔服深夜巡邏勤務時，接獲110報案稱有女子遭公婆趕出家門，擔心會有輕生念頭，急需警方協助，警方多次連絡繫，女子始說出所在位置，帶回派出所安撫，避免引發憾事，直接用車她回家，讓其母很感激。

曾力展、陳弘哲兩人獲報當下，立即依報案電話的基地台發話地點為枋寮鄉中山路一帶，趕到附近搜尋，並請值班同仁聯繫報案人正確位置及安撫報案人的情緒。

但該女子情緒不甚穩定，經多次聯繫，始告知員警目前人在枋寮漁港內且情緒激動一邊啜泣，警方於漁港內來回搜尋，終於在防波堤上涼亭內找到她；對方說表示，與公婆及先生吵架負氣，才從夫家騎乘機車到枋寮散心。

經員警苦口婆心的勸導及安撫情緒，她終於願意隨員警至派出所內稍作休息，並聯繫上該女子的母親，由於夜已深，她的母親表示無法前來派出所載送女兒，懇請警方能夠幫忙，警方亦擔心如讓該女子獨自離開會發生危險，便載送該女子回娘家，其母看到警方如此用心幫忙，十分感激。

枋寮分局分局長黃國源得知後，肯定副所長曾力展、警員陳弘哲積極助人精神，足堪同仁表率，亦提醒民眾，生命誠可貴，生命都有會一定的出路，不要因為一時的負面情緒就罔顧生命、造成遺憾。

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