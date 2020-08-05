他後院種下來自中國不明種子　2個月後瘋狂長出「巨大白色果實」！

▲美防疫檢查局接獲多名民眾通報收到來自中國的不明種子。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國阿肯色州（Arkansas）一名男子收到來自中國的不明種子後，竟將它種在自家後院，3日接受當地電台受訪時表示，這些種子近乎瘋狂地成長，2個月後長出巨大的白色南瓜狀果實與橘色的花。

克倫蕭（Doyle Crenshawn）在美國農業部發布「請勿種植不明種子」警告前就將他們種下，在接受當地電台受訪時表示，「我們為了看看會發生什麼就把種子種下去了，每兩周我都會到後院查看，並放一些肥料，然後它們（不明種子）就開始瘋狂地成長。」

美國各州自上月開始，都有收到來自中國的不明種子包裹的通報。這些種子被包裝在塑膠袋裡，被塞在一般大小的灰色包裹袋或信封中，有時會在外面標示「內有珠寶」。克倫蕭回憶，「包裹顯示來自中國且稱內有鑲鑽耳環，我們覺得有些奇怪。」

阿肯色州農業部的布雷（Scott Bray）表示，當局對這些不明種子的安全性有所疑慮，「這些種子可能引進一些外來入侵種植物、害蟲或疾病。」

儘管不能百分之百確定包裹的目的，但美國農業局認為，這些種子是網路賣家「刷好評」的手段之一。透過寄出這些種子，再利用假帳號在平台上給予自己好評，以增加銷售量。當局呼籲民眾，收到不明種子後需保管好包裹，並通報相關單位接手。