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台灣1週狂收9件「大陸不明種子」！今年查獲快遞違規輸入植物達198件

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▲▼大陸不明種子。（圖／防檢局提供）

▲台灣民眾收到來自大陸不明種子。（圖／防檢局提供）

記者許展溢／台北報導

不少國家傳出收到大量來自大陸不明種子，台灣從7月28日起也接獲民眾通報收到大陸寄送培養土、砂土、肥料及種子已累計9件，此事讓不少人憂心。農委會主委陳吉仲今（5日）率領防檢局官員召開記者會說明處理機制，將請電商平台加強宣導賣家勿違規販售或贈送境外植物或植物產品。

▲▼農委會不明種子記者會。（圖／翻攝自Facebook／動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵）

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▲▼台灣收到「大陸不明種子」包裹，農委會說明。（圖／翻攝自Facebook／ 動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵）

▲▼台灣收到「大陸不明種子」包裹，農委會說明。（圖／翻攝防檢局臉書直播）

防檢局針對7月28日至8月5日接獲民眾主動通報收到自大陸輸入植物及相關產品的案件提供進一步說明，除7月28日民眾主動提交植物培養土1件外，另有民眾購買花架、文具等商品時附贈草類、蕓薹屬、羅漢竹及薔薇種子各1批，購買花器附贈有機質肥料1批，購買充電器但收到砂土1批，購買蓮花種子但未經檢疫2批，共計9批。由於防疫從嚴考量，均已即刻銷般，日後將視需要進行疫病害蟲檢測。

▲▼台灣收到「大陸不明種子」包裹，農委會說明。（圖／翻攝防檢局臉書直播）

▲台灣收到「大陸不明種子」包裹，農委會列出本星期收到的9件細項。（圖／翻攝自Facebook／ 動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵）

防檢局提到，關務署今年至今已查獲快遞違規輸入植物或其相關產品案件總計198件，將持續共同合作加強查驗。陳吉仲表示，這2年內重大動植物傳染病都是從大陸傳過來，要是沒做好防範措施，會有很大衝擊，尤其土壤可能附帶線蟲、病原菌或害蟲等植物有害生物，種子可能為具入侵風險的雜草，或附帶多種可經種子傳播之細菌（如瓜類細菌性果斑病）、真菌（如小參腥黑穗病）或病毒（如香瓜茄嵌紋病毒）等，若不慎傳入台灣，恐感染植物造成損害。

▲▼台灣收到「大陸不明種子」包裹，農委會說明。（圖／翻攝防檢局臉書直播）

▲農委會說明買到的這些違規輸入植物，將可處三年以下有期徒刑。（圖／翻攝自Facebook／ 動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵）

防檢局強調，擅自違規輸入植物或相關產品,可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣15萬元以下罰金或罰鍰。接下來為強化源頭把關，已洽請中華民國無店面零售商業同業公會配合轉知電商平台加強宣導賣家勿違規販售或贈送境外植物或植物產品,如有販售者應儘速凍結、停用或下架該內容，若商品來自國外也要加註「海外」，結帳時以加註或跳窗等方式提醒民眾要符合我國輸入檢疫規定。

▲▼台灣收到「大陸不明種子」包裹，農委會說明。（圖／翻攝防檢局臉書直播）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／翻攝自Facebook／ 動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵）

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