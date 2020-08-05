台灣設計展新竹市登場　林智堅訪嘉義文創園區、林聰明砂鍋魚頭

▲林智堅團隊嘉義市取經。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

新竹市今年10月舉辦「2020台灣設計展」，緊接著嘉義市接棒「2021台灣設計展」，兩個城市將先後透過「創新設計」思維導入城市治理，驅動城市創新與美學。新竹市長林智堅率市府團隊與竹科代表展開5天4夜巡迴全台7縣市取經，4日來到已取得「2021台灣設計展」主辦權的嘉義市考察參訪。嘉義市長黃敏惠及市府團隊熱情接待，並一同前往明年台灣設計展主場地-嘉義文化創意產業園區、嘉義製材所等地，雙方透過「台灣設計展」進行分享及交流，兩個城市團隊相見歡，並互贈伴手禮。

▲嘉義市新竹市兩團隊合照。（圖／嘉義市政府提供）

兩位市長在文創園區內倫の木工坊老師鄭宗倫的指導下DIY手作木椅，黃敏惠與林智堅現場將完成後的木製小板凳互贈給對方，分別寫上「2021”家意"款款深情嘉義市，以城為家。」、「2020台灣設計展，人來風。」並在園區內的「國王‧蝴蝶‧秘密基地」品嚐咖啡作交流。接續更一起搭乘時尚的電動公車前往嘉義製材所，由林鐵處團隊導覽解說，參觀動力室、天車、機具工廠、乾燥室。晚餐則在躍上國際影音平台Netflix《世界小吃》的林聰明沙鍋魚頭享用。

黃敏惠表示，嘉義市、新竹市同時在民國71年升格為省轄市，自民國91年締結姊妹市至今已有18年，希望藉由設計的思維，推動城市的治理，以設計力來與民眾溝通，看到屬於城市的生命力，以及城市進步的改變力量，今日透過觀摩互助成長。

新竹市擁有「新竹科學園區」，更有年輕人口、高科技人才等優勢，在創新設計上有值得學習的思維；而嘉義市成功爭取「2021台灣設計展」主辦權，是彰雲嘉地區第一次舉辦設計展，「以城為家，款款相待」的熱情形塑一座具有歸屬感的桃城，重新喚起「家意」，思考公共政策，並從「區域再造」、「城市美學」、「產業創生」、「社會應援」等四大策略，打造「全齡共享，世代宜居」願景，讓設計展不只是個展覽，而是透過設計導入施政的革新與創新中。黃敏惠也承諾，今年在新竹市登場的台灣設計展，嘉義市府團隊絕不缺席。

林智堅提到，新竹市與嘉義市在台灣的城市發展上有很多共同點，兩座城市都有很多古蹟群、文化底蘊都豐厚，在城市治理上可互相學習。此次為「2020台灣設計展」暖身，特別啟動「設計力，請你幫幫忙」活動，目標是蒐集台灣設計力，希望在今年10月份台灣設計展期間可以邀各縣市設計力、文創力、產業力聚集新竹市，展現台灣軟實力。近年新竹市府透過設計導入公共建設，做很多城市景觀改造工程。而今日參訪「2021台灣設計展」規劃場館，對於文化創意產業園區打造青年創業空間，以及嘉義製材深具建築、林木產業及文化價值，都感到印象深刻。

台灣設計展由經濟部工業局自2003年起推動，每年委由台灣設計研究院徵選合辦的地方政府，曾在台北、高雄、台南、台中、台東、宜蘭及屏東等7個縣市、10個以上的地域舉辦，為台灣設計界的年度指標活動，17年來累計超過一千萬人次參觀。今年10月在新竹市的台灣設計展主題是《Check in新竹-人來風》，從數位科技、城市設計、都市創新和生活產業等多面向切入。嘉義市主辦的「2021台灣設計展」則端出《家意，以城為家City as Home》的概念，將透過嘉義市東道主的熱情款待，深掘、創造與體驗嘉的意義，讓南來北往的旅人，深刻體驗嘉義市獨特魅力及人情味，「打造嘉義市為台灣設計展2.0的典範!」

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