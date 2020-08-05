2020台灣設計展新竹登場　林智堅率隊嘉義取經

▲為了即將到來的2020台灣設計展，林智堅率隊取經嘉義。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新竹市今年10月1日將舉辦為期11天的「2020台灣設計展」，新竹市長林智堅4日率市府團隊南下嘉義縣進行城市交流，考察嘉義在地設計力，縣府團隊熱情接待。縣長翁章梁表示，他一定會北上參觀設計展，林市長也邀請縣府團隊在透過設計力將美學導入公共工程等議題上，縣市可以充分交流與合作。

▲林智堅、翁章梁雙方互贈紀念品。（圖／記者翁伊森攝）

新竹市府團隊4日上午首先前往民雄鄉和朴子市參觀返鄉青農創設的「旺萊山」，旺萊山是農二代陳映延傳承母親對鳳梨產業的熱愛與經驗，將現代企業經營模式帶進農業經濟作物的管理。藉由成立產銷班，集體種植不同品種鳳梨，達到量產目的，不同月份都能夠供給市場不同品種、盛產應時風味的鳳梨。另外組成合作社，以專業營銷技術推廣鳳梨，免除中間商剝削，直接對量販市場和超商供貨，甚至效法代工做法，以「OEM簽約契作」模式，為某一品牌、某一超市、某一量販店接單專業種植，確保銷路。

▲雙方縣市團隊合照。（圖／記者翁伊森攝）

隨後林志堅等人參觀富有設計元素的文創刺繡「昊漢創意」，一改過去刺繡多以傳統宗教為主的風格，第二代接棒，除延續客製化神明衣和傳統刺繡藝品外，升級轉型為文創產業，開發聖旨環保筷、刺繡紅包袋等文創商品，提升刺繡產品的附加價值，結合創意及設計力，衍生出文創小神衣、聖旨環保筷、刺繡紅包袋等商品，提升刺繡產品的附加價值，林智堅認為這股設計力就是臺灣很重要的競爭力。

會中兩位首長互贈紀念品，林智堅致贈印有「check in 新竹」的行李箱，裝有台玻公司的水杯和新竹名產米粉、花生醬，翁章梁則回贈阿里山高山茶特等獎比賽茶，以及中埔鄉出產的絲瓜露。

翁章梁指出，嘉義的設計雖然不是濃妝豔抹讓人第一眼就會驚艷，但它是融入庶民生活之中俯拾皆是的存在，期待今年新竹市舉辦的「2020台灣設計展」也能看見屬於嘉義縣的元素。

林智堅則邀請翁章梁和縣府團隊能來新竹市參觀設計展，縣市之間也可以就以設計力和美學導入公共工程等議題，尤其在城市美學這部分相互交流與學習，讓嘉義縣和新竹市能更加契合。

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