　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2020台灣設計展新竹登場　林智堅率隊嘉義取經

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲林智堅取經嘉義。（圖／記者翁伊森攝）

為了即將到來的2020台灣設計展，林智堅率隊取經嘉義。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新竹市今年10月1日將舉辦為期11天的「2020台灣設計展」，新竹市長林智堅4日率市府團隊南下嘉義縣進行城市交流，考察嘉義在地設計力，縣府團隊熱情接待。縣長翁章梁表示，他一定會北上參觀設計展，林市長也邀請縣府團隊在透過設計力將美學導入公共工程等議題上，縣市可以充分交流與合作。

▲林智堅取經嘉義。（圖／記者翁伊森攝）

▲林智堅、翁章梁雙方互贈紀念品。（圖／記者翁伊森攝）

新竹市府團隊4日上午首先前往民雄鄉和朴子市參觀返鄉青農創設的「旺萊山」，旺萊山是農二代陳映延傳承母親對鳳梨產業的熱愛與經驗，將現代企業經營模式帶進農業經濟作物的管理。藉由成立產銷班，集體種植不同品種鳳梨，達到量產目的，不同月份都能夠供給市場不同品種、盛產應時風味的鳳梨。另外組成合作社，以專業營銷技術推廣鳳梨，免除中間商剝削，直接對量販市場和超商供貨，甚至效法代工做法，以「OEM簽約契作」模式，為某一品牌、某一超市、某一量販店接單專業種植，確保銷路。

▲林智堅取經嘉義。（圖／記者翁伊森攝）

▲雙方縣市團隊合照。（圖／記者翁伊森攝）

隨後林志堅等人參觀富有設計元素的文創刺繡「昊漢創意」，一改過去刺繡多以傳統宗教為主的風格，第二代接棒，除延續客製化神明衣和傳統刺繡藝品外，升級轉型為文創產業，開發聖旨環保筷、刺繡紅包袋等文創商品，提升刺繡產品的附加價值，結合創意及設計力，衍生出文創小神衣、聖旨環保筷、刺繡紅包袋等商品，提升刺繡產品的附加價值，林智堅認為這股設計力就是臺灣很重要的競爭力。

會中兩位首長互贈紀念品，林智堅致贈印有「check in 新竹」的行李箱，裝有台玻公司的水杯和新竹名產米粉、花生醬，翁章梁則回贈阿里山高山茶特等獎比賽茶，以及中埔鄉出產的絲瓜露。

翁章梁指出，嘉義的設計雖然不是濃妝豔抹讓人第一眼就會驚艷，但它是融入庶民生活之中俯拾皆是的存在，期待今年新竹市舉辦的「2020台灣設計展」也能看見屬於嘉義縣的元素。

林智堅則邀請翁章梁和縣府團隊能來新竹市參觀設計展，縣市之間也可以就以設計力和美學導入公共工程等議題，尤其在城市美學這部分相互交流與學習，讓嘉義縣和新竹市能更加契合。

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
新北名醫偷拍「正妹牙助私處」正面照曝光！D槽100G影片內容
羅霈穎猝逝工作室內景曝光！詹惟中看風水「明顯煞氣貫穿」易生血
快訊／黎巴嫩首都爆炸78死原因曝光！　蕈狀雲衝擊波跨海直撲賽
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南幸福扶輪社參訪議會　郭信良議長分享為民服務心得引共鳴

台灣設計展新竹市登場　林智堅訪嘉義文創園區、林聰明砂鍋魚頭

2020台灣設計展新竹登場　林智堅率隊嘉義取經

置換雙側全人工髖關節　嘉義長庚助民眾揮別僵直性脊椎炎

搭高鐵台鐵環島去　有機會入住知名文創旅店

壽山巖遶境出發　鄭文燦、邱奕勝扶轎祈台灣防疫成功

桃園全國首創樂齡健身房　運用AI技術讓老的健康有尊嚴

施琅後裔事業有成回饋台南將軍子弟　施明豪董事長捐贈獎學金

林智堅環島第三站嘉義縣　見設計力翻轉傳統產業

雲林草嶺石壁風光明媚　苦茶油風味餐充滿濃濃在地風味

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

羅霈穎風格嗆辣！連小S都會怕　15年前《康熙》揭密「瀏海事件」

清水休息站「30元豆腐湯」賣超貴　只有一塊豆腐！店家：進口成本高

「大賣場就是我學弟家，想喝就喝」 偷喝乳製品放回...IG炫耀惹眾怒

她搭客運去慶生卻慘遭「夾頭」　 司機直接開走...網：差點變忌日

鹿晗《穿越火線》「嗆爆變態教授」救隊友！　「吃過期品＋窗簾擦嘴」…學霸妹超無言

台南幸福扶輪社參訪議會　郭信良議長分享為民服務心得引共鳴

台灣設計展新竹市登場　林智堅訪嘉義文創園區、林聰明砂鍋魚頭

2020台灣設計展新竹登場　林智堅率隊嘉義取經

置換雙側全人工髖關節　嘉義長庚助民眾揮別僵直性脊椎炎

搭高鐵台鐵環島去　有機會入住知名文創旅店

壽山巖遶境出發　鄭文燦、邱奕勝扶轎祈台灣防疫成功

桃園全國首創樂齡健身房　運用AI技術讓老的健康有尊嚴

施琅後裔事業有成回饋台南將軍子弟　施明豪董事長捐贈獎學金

林智堅環島第三站嘉義縣　見設計力翻轉傳統產業

雲林草嶺石壁風光明媚　苦茶油風味餐充滿濃濃在地風味

快訊／阿里山公路觸口明隧道貨車追撞　2司機受困變形車廂搶救中

國安基金歷史首見高點護盤　財長蘇建榮解釋「資金行情」風險難測

柯震東暴肥13kg舊照曝光！　「不笑就有2團臉頰肉」自己看也崩潰：鎖骨都不見了

台南幸福扶輪社參訪議會　郭信良議長分享為民服務心得引共鳴

「女版郭董」有夠殺！搶蘋果訂單遷駐印度　台商曝內幕

黃金收盤價首度衝破2000美元大關！分析師：漲勢未歇

探彰化二林盛產火龍果的背後！　與自然共生的友善果園

高官車震人妻祕書！9分49秒偷情鹹濕對話曝光　一通電話瞬間安靜

台灣設計展新竹市登場　林智堅訪嘉義文創園區、林聰明砂鍋魚頭

廖國棟長時間「極其多次施壓經部」！蘇震清涉嫌偽造證據全收押

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

地方熱門新聞

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

施琅後裔事業有成回饋台南將軍子弟

與公婆、先生爭吵　女離家海邊啜泣警送返家

新北三重三民全齡公園啟用

壽山巖遶境出發　鄭文燦、邱奕勝扶轎　　

蒜頭飆到每台斤160！蒜農把蒜種全賣出不種了

360度環覽峽谷　太魯閣山月吊橋12日啟用

雲林華山「六寶盒」野餐饗宴　遊古坑正是時候 

登山客導航登山迷路　潮警消搜救靠大聲公找到人

置換雙側全人工髖關節　揮別僵直性脊椎炎

為證明愛情嘉義男汽油淋身點菸自焚

台中詭路一夜撞4車　設計曝光

搭高鐵台鐵環島去　有機會入住文創旅店

汽車電影院青埔登場　看電影新體驗

更多熱門

相關新聞

林智堅環島首站訪桃市

林智堅環島首站訪桃市

為籌備10月「2020台灣設計展」，新竹市長林智堅帶領團隊局處長及竹科夥伴走訪7縣市，蒐集各縣市創意設計產業，第一站他們來到桃園，與桃園市長鄭文燦拜訪Gogoro，他們一起首次揭密Gogoro設計部門「design studio」，看見 Gogoro從裡到外設計草稿，包含引擎、電池、外觀設計等。

空間結合文化！影博館變身複合式藝文場地

空間結合文化！影博館變身複合式藝文場地

林智堅：李登輝一定會留下典範

林智堅：李登輝一定會留下典範

台灣設計展十月登陸新竹　人氣市長林智堅揭示米粉、玻璃生活產業吸睛

台灣設計展十月登陸新竹　人氣市長林智堅揭示米粉、玻璃生活產業吸睛

微笑水岸獲獎　總統接見肯定竹市團隊

微笑水岸獲獎　總統接見肯定竹市團隊

關鍵字：

林智堅台灣設計展

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

電競女神阿樂「素顏真面目」現形！

狠愛演蛇丸沉默3天發聲　難過揭為錢鬧翻真相

羅霈穎床頭藥物「意妥明」！醫曝超驚人關聯

趁睡偷摸「暴氣雞母蟲」甩頭狠瞪

即／黎巴嫩貝魯特發生大爆炸

貝魯特大爆炸78死4000傷　省長：像廣島原爆

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

台南狠表姊看守所挨扁　出手竟是「縱火燒父」醫科女

羅霈穎猝逝　利菁沉默18hrs發文「隻字未提」

麥脆雞腿無預警停賣！麥當勞回應了

牧師郭美江驚傳7:09病逝！教友哀悼

忘記拿罰單！店員一刷「慘賠1400元」

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

多位名人陸續過世　命理專家曝下半年運勢

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

更多

最夯影音

更多
警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道
《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面