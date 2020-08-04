快訊／大雨夜襲台中以北12縣市！　對流爆發「水炸彈」還要下1天

▲對流旺盛，台中以北12縣市大雨特報。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

今年4號中度颱風哈格比擦過台灣，登陸大陸浙江，並逐漸減弱，中央氣象局表示，受對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，晚間至5日清晨苗栗以北地區、台中、南投山區以及東半部地區將有局部大雨發生，晚間9時30分已經針對北北基、桃竹苗、中投、宜花東12縣市發布大雨特報。

氣象局預報員李孟軒指出，3日台灣天氣仍受低壓帶影響，有大雨發生，4日高壓勢力增強，把原本影響台灣的低壓帶往西推走，各地天氣回復到穩定型態，多雲到晴為主，但迎風面東部、東南部還有短暫陣雨，清晨到上午南部有零星降雨，午後中部以北及各地山區有瞬間較大雨勢發生。

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▲哈格比颱風離開後，台灣仍有局部大雨發生。（圖／中央氣象局、NCDR）



氣象局預報，6日至8日（周四至六）太平洋高壓增強，恢復為夏季高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態，花東地區有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。預計9日至11日（周日至下周二）偏南風帶來暖濕水氣，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

根據氣象局觀測，哈格比颱風（HAGUPIT）4日凌晨已經登陸浙江，強度受地形破壞已經減弱為輕度颱風，4日晚間8時在上海附近，以每小時23公里速度，向北北東持續前進，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，7級風暴風半徑100公里。

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