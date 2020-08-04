颱風遠離綠島港口爆人潮急返台　遊客島民爭搭船吵起來！客輪加班疏運

▲ 颱風遠離綠島港口爆人潮急返台，船公司緊急加開船班安排疏運。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因颱風哈格比搗亂造成離島交通大亂，正值暑假又逢報復性國旅，所幸現颱風遠離，海上交通恢復，滯留在綠島的4800多名遊客4日全都急著回台灣，但因只有13航次船班，若無法全部順利載運，恐會有近千人繼續滯留綠島，今日上午綠島的寮漁港擠滿焦急的遊客。但船公司取消島民訂票，以遊客優先載運，引發島民不滿，與遊客爆發口角，現場氣氛一度火爆。

海巡署東部分署表示，3日滯留在綠島旅客有4863人，目前船公司預計今日從綠島開往台東有12船班，預估乘載可疏運3800人左右。台東縣政府指出，經協調後客輪業者允諾今天下午加開綠島-台東1航班，預計可再疏運約300人回台東富岡港。

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綠島鄉長謝賢裕協表示，船公司因害怕遊客客訴，而全部都以疏運遊客為主，犧牲綠島人的權益，有居民早在15天前就訂好票，結果都被取消，觀光當然是以客為尊，但島民的權益卻未受到保障，經多方協商，請船公司每班客輪都能預留5至10個船位優先給島民，以保障島民權益。

往返台東綠島的凱旋客輪也貼出公告，表示所屬凱旋1號及凱旋2號，從4日上午6時30分開始載運，進行疏散綠島滯留的旅客及鄉親。2艘船各連開4班，下午如果海象及天侯允許，會持續加班（第5班），把所有旅客及綠島鄉親，都疏散完成公司秉持的服務鄉親及旅客的精神，儘量做到最大化。

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