南台別院培育弘法人才　青年書院洋溢法喜開學

▲南台別院青年書院洋溢法喜開學，探索佛學寶藏的心靈之旅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

佛光南台青年書院積極培育青年弘法人才，於日前舉辦了開學典禮，共有28位學員報名就讀，一起探索佛學寶藏的心靈之旅。

住持滿舟法師表示，佛教是青年的，如玄奘大師去印度留學是26歲，帶回很多大乘經典，至今是研究印度歷史的依據，這都是青年發心的力量。鼓勵同學們要有承擔力，「捨我其誰」的承擔力、辨別是非的力量、要有鼓勵上進的力量。還要發菩薩心，發大願心、要有慈悲心、要有般若心。用這三種青年力量和菩薩心勉勵學員不忘初心，常做不請自友，要永續，不要因一點挫折，而錯失了菩提心。

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國際佛光會世界總會副總會長總會劉招明、佛光山澳洲中天學校執行長陳秋琴賢伉儷也致詞勉勵學員讀做一個人、讀明一點理、讀悟一些緣、讀懂一顆心，在學習中要福慧雙修，常回道場做義工。

中華福報生活推廣協會理事長楊政達、王姝文賢伉儷表示，青年最需要感恩和吃苦，內心才能有力量面對人生中的挫折，並勉勵學員要將人間佛教的價值更好的展現，推及及人，讓佛教更興盛，國家更富強。督導長黃淑美讚歎學員一心學佛，這善緣的種子日後一定會有好的結果。

目前就讀佛光山叢林學院的王貞婷分享，在學院學習中因浪費食材，被罰跪香而悟佛光四句偈中的「慚愧感恩大願行」，所以發願典座煮菜供養大家。她表示學院學習是簡化生活，讓自己學習追求內心，不執著外表，鼓勵學員們把握因緣報名佛光山叢林學院。

南台別院監院有群法師是第一屆青年書院的校友，分享就讀青年書院的因緣進而報名叢林佛學院而出家，並感謝星雲大師給予平台作人生歷練，秉持著一份感恩心，依教奉行。典禮之後，滿舟親自為學員授課，有群法師教授學佛行儀，大家在動靜課程中歡喜學習佛法。

・可當噴霧、濕敷，用途超多