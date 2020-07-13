　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

人間佛教閱讀研討會首場　南台別院講述佛法真義

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲人間佛教讀書會2020年台灣區首場人間佛教閱讀研討會，在佛光山南台別院熱絡登場。　（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲人間佛教讀書會2020年台灣區首場人間佛教閱讀研討會，在佛光山南台別院熱絡登場。　（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

人間佛教讀書會2020年台灣區首場人間佛教閱讀研討會《星雲大師全集》《佛法真義》，於12日在佛光山南台別院熱絡登場，透過佛光山叢林學院男眾學部教務主任慧喜法師經典導讀。

主題論談主持人佛光會中華總會檀講師楊政達，邀請佛光山退居和尚心培和尚、人間佛教讀書會總執行長覺培法師及慧喜法師擔任與談，逾650位愛書人配合防疫，全程戴口罩，共同研讀經藏，沈浸書香，探討星雲大師教導大眾佛法的真義，指引愛書人悟後起修，解行並重，將佛法運用於日常生活中，推廣生活書香化理念。

請繼續往下閱讀...

南台別院住持滿舟法師引言，提到法華經云，「佛以一大事因緣故，出現於世，是為示教利喜」，佛陀教導眾生成就佛道，並給於利益及法喜；大師也慈示大眾，把心安住在「歡喜」，為世間最美好。所以有佛法就有歡喜，不要把人我是非放心中，而是要把心安住在閱讀佛法真實義的法喜。

▲人間佛教讀書會2020年台灣區首場人間佛教閱讀研討會，在佛光山南台別院熱絡登場。　（圖／記者林悅翻攝，下同）

慧喜法師為讀書人導讀《佛法真義》三冊四個主題內容，「佛法義理、佛學思想、佛教常識、佛門行事」，分別講解三鳥飛空及三獸渡河的層級差異。提到大師教導信眾，佛法如大海虛空，每個人因信仰、根性層次不同，對識見的深淺必定有所分別，所以不要執著自以為是。

以五個角度解說正確知見，即是「糾正、彰顯、融攝、回歸、開展」；糾正傳統佛教錯誤認知，彰顯佛法的積極面，人間性的關懷， 融攝大小乘、南北傳的差異，回歸以佛陀為本的信仰，開展直下承擔的行動力，以期回到佛法的核心，唯願契合佛心，希望大家對佛法的真義要重新估定價值。

《佛法真義》主題論壇，在主持人楊政達，與談人心培和尚、覺培法師及慧喜法師，分別就星雲大師詮釋佛法的精神為眾說明。心培和尚以佛陀講的根本佛法「苦、空、無常、無我」要大眾正視法義，了解苦、超越苦、解脫苦，轉苦為樂，明白空的建設性、積極性意義，以無常悟得中道思想，以無我不執著世間萬物，讓佛說的法，正本清源，普現在人間。

▲人間佛教讀書會2020年台灣區首場人間佛教閱讀研討會，在佛光山南台別院熱絡登場。　（圖／記者林悅翻攝，下同）

心培和尚提策眾人「四依止」，一、依法不依人，二、依智不依識，三、依義不依語，四、依了義不依不了義，作為學佛與信仰的準則。以神秀大師與惠能大師分別提到：「身是菩提樹，心如明鏡台，時時勤拂拭，勿使惹塵埃。」 和「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃。」說明頓漸平等，因為佛法是幫助修行悟道的，只要能識自本心，見自本性，當下就能完成自我。

覺培法師提到，大師致力落實佛陀提倡的「平等」，改寫佛教「八敬法」的歷史，讓男女、階級平等對待成為事實。並以「忙就是營養」說明，生死煩惱從貪慾起，所以生命應為法而忙，為真理、眾人而忙，若以此為樂，何樂不為。「欲知前世因，今生受者是；欲知來世果，今生作者是。」法師提醒大眾，今生是因也是果，個性決定命運，相信命運，不如改心，心念改變，當下就改變我們命運的方向。

慧喜法師進一步詮釋如何循序漸進學佛，佛教百千法門中，發心最重要，其次第為發「增上心，出離心，菩提心」，更以「上求佛道、下化眾生」，建立度眾給人因緣，內化佛法成為重要的力量。以「法同舍」的佛法就是我家，說明以法為家，就能有佛法就有辦法。然而「佛是人成」，如果能自知，把福慧修具足，學習給人因緣，廣結善緣，就能有所成就。輪迴是生命的轉換，其目的是認識自己，從中開發覺性，不斷提升，淨化生命，學習以慈悲待人，用智慧處事，安然在輪迴中磨練，而不為煩惱染汙。

法師透過大師的《佛法真義》，讓眾人對佛法有著正面意義的認識，讓佛教在我們的生活、生命中發揮淨化人心、和諧社會的作用，建立正確知見。心培和尚勉勵大眾以佛法修行悟道，當下即能成就自我。慧喜法師則以信奉人間佛教，開發心中的慈悲智慧，發心待人慈悲精進修行，只要發心就有力量。覺培法師分享「吾有法樂，不樂世俗之樂。」就能安貧樂道，有了法樂即知何期自性，本自清淨。會後由人間佛教讀書會輔導法師滿穆法師與大眾回饋交流，圓滿首場閱讀研討會。

 超級經典、一用上癮

ET快訊
台中街頭獻唱周杰倫歌！　本尊突現身旁聽…「豪氣掏高額小費」
快訊／威力彩連44槓！下期頭獎上看18.3億　就等你買了
熊貓外送員嗆「教育客人」！拒上3樓等超時：餐點吃完囉…竟公布
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人間佛教閱讀研討會首場　南台別院講述佛法真義

撙節公帑婉拒餽贈　高榮台南分院技術員盧彥廷獲頒「廉政楷模」

奇美樂展「貝多芬音樂節」　聆賞樂聖經典21把典藏名琴輪番獻聲

力挺DD52年輕女孩追夢！　泰山冰鎮冠名贊助初戀系粉紅梅花團

聊起來全是淚！長期「傻被戴綠帽」星座男Top3揭曉...你也憨直過頭？

熊貓外送員偷喝飲料！「親手交貨」畫面曝光　foodpanda回應了

民團六步一跪為樂生請命　衛福部還原「開工始末」：造成誤解很遺憾

【英語多益通】中日大雨災情不斷，發布警報的英文是？

涮嘴雞排引長長人龍！老闆11字「關心小孩」真相藏洋蔥　網卻毛炸：終身陰影

影／樂生自救會「六步一跪」苦行10小時　19時30分終抵衛福部...提2訴求！

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

熱狗狠評《DD52》青春女團：尷尬！　「像小屁孩在操場叫叫跳跳」選手全變臉

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

許光漢一見好看的西瓜秒拔　何炅傻眼「那麼小你摘了？」

人間佛教閱讀研討會首場　南台別院講述佛法真義

撙節公帑婉拒餽贈　高榮台南分院技術員盧彥廷獲頒「廉政楷模」

奇美樂展「貝多芬音樂節」　聆賞樂聖經典21把典藏名琴輪番獻聲

力挺DD52年輕女孩追夢！　泰山冰鎮冠名贊助初戀系粉紅梅花團

聊起來全是淚！長期「傻被戴綠帽」星座男Top3揭曉...你也憨直過頭？

熊貓外送員偷喝飲料！「親手交貨」畫面曝光　foodpanda回應了

民團六步一跪為樂生請命　衛福部還原「開工始末」：造成誤解很遺憾

【英語多益通】中日大雨災情不斷，發布警報的英文是？

涮嘴雞排引長長人龍！老闆11字「關心小孩」真相藏洋蔥　網卻毛炸：終身陰影

影／樂生自救會「六步一跪」苦行10小時　19時30分終抵衛福部...提2訴求！

困牆裡哀號2天！她「自製探照器」撈出小奶貓　1年養成傲嬌主子

12生肖為什麼老鼠排第一？　青埔芝芭里「鄉土文物館」報您知！

氣壓變化爆炸？美兩棲艦「好人理查號」或燒好幾天...陸海空消防全出動

魔鬼上司出車禍　醒來身體住著另一個靈魂！47歲影帝曾是銷售王

快訊／「被看一眼」怒殺人！高雄舞廳砍人案　主嫌遭聲押

快訊／衝刺數位綁定！三倍券申購逼近1200萬人次大關

少吃多動不一定會瘦！營養師曝「計算體脂」重要性　減重不等於減肥

東森寵物雲全台突破100家！7/18霸氣再開6店　毛孩吃喝玩樂一次購足

二軍交流賽／王政順再見轟狂掃6打點　兄弟逆轉台電

最年輕短命！南市警局長周幼偉「未滿1年被拔官」　高層鬥爭揭序幕

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

生活熱門新聞

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

自助餐「油比機油還黑」...連老闆娘都不敢吃

比醫生好賺！這一行月入20萬...全台僅200人

丈夫車禍失憶！美女醫聽症狀嚇壞

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

畢旅合照多2人！「無臉藍衣男」躲在背後

白沙媽回鑾駐駕！老闆：不方便

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

當兵「這兩大習慣」退伍後很難改掉！

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

搭9小時車！羅小妹凌晨4點現身回鑾路上

「蘇花比北宜可怕」她目睹紅車黏山壁再回頭：雞皮疙瘩

更多熱門

相關新聞

畫家吳悅綾佛光山南台別院展出

畫家吳悅綾佛光山南台別院展出

當畫家遇見小說會擦出怎樣火花？佛光緣美術館台南館舉行吳悅綾多媒材手繪雙系列個展講座，吳悅綾老師擅長素描、水性色鉛筆、複合媒材…藝術創作，此次個展分別以「阿嬤 光繪音樂小說」，敘說走過日據與民主時代的台灣童養媳阿嬤一生故事情節手繪畫作及「夢想畫 劇場書」描述台灣在地街頭藝人真實故事。

南台別院抄經共修圓滿福慧續轉法輪

南台別院抄經共修圓滿福慧續轉法輪

南台別院彩繪燈籠競賽頒獎

南台別院彩繪燈籠競賽頒獎

李永然從社會事件談法律與佛法

李永然從社會事件談法律與佛法

南台別院歲末義工聯誼

南台別院歲末義工聯誼

關鍵字：

人間佛教閱讀研討會南台別院佛法

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

Keanna、莉婭庭外爆衝突！拉扯掛彩血痕照曝光

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

八點檔天王爆吃軟飯！

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

車庫出現神秘卵！他竟養成摩斯拉

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

熊貓外送員偷喝飲料！熟練「以口就杯」全都錄

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

快訊／台中麗寶樂園斷軌列車故障

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

試管3次才生下！23歲獨生女撞山慘死　父淚求：讓女兒漂亮離開

更多

最夯影音

更多
鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ
宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面