人間佛教閱讀研討會首場　南台別院講述佛法真義

▲人間佛教讀書會2020年台灣區首場人間佛教閱讀研討會，在佛光山南台別院熱絡登場。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

人間佛教讀書會2020年台灣區首場人間佛教閱讀研討會《星雲大師全集》《佛法真義》，於12日在佛光山南台別院熱絡登場，透過佛光山叢林學院男眾學部教務主任慧喜法師經典導讀。

主題論談主持人佛光會中華總會檀講師楊政達，邀請佛光山退居和尚心培和尚、人間佛教讀書會總執行長覺培法師及慧喜法師擔任與談，逾650位愛書人配合防疫，全程戴口罩，共同研讀經藏，沈浸書香，探討星雲大師教導大眾佛法的真義，指引愛書人悟後起修，解行並重，將佛法運用於日常生活中，推廣生活書香化理念。

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南台別院住持滿舟法師引言，提到法華經云，「佛以一大事因緣故，出現於世，是為示教利喜」，佛陀教導眾生成就佛道，並給於利益及法喜；大師也慈示大眾，把心安住在「歡喜」，為世間最美好。所以有佛法就有歡喜，不要把人我是非放心中，而是要把心安住在閱讀佛法真實義的法喜。

慧喜法師為讀書人導讀《佛法真義》三冊四個主題內容，「佛法義理、佛學思想、佛教常識、佛門行事」，分別講解三鳥飛空及三獸渡河的層級差異。提到大師教導信眾，佛法如大海虛空，每個人因信仰、根性層次不同，對識見的深淺必定有所分別，所以不要執著自以為是。

以五個角度解說正確知見，即是「糾正、彰顯、融攝、回歸、開展」；糾正傳統佛教錯誤認知，彰顯佛法的積極面，人間性的關懷， 融攝大小乘、南北傳的差異，回歸以佛陀為本的信仰，開展直下承擔的行動力，以期回到佛法的核心，唯願契合佛心，希望大家對佛法的真義要重新估定價值。

《佛法真義》主題論壇，在主持人楊政達，與談人心培和尚、覺培法師及慧喜法師，分別就星雲大師詮釋佛法的精神為眾說明。心培和尚以佛陀講的根本佛法「苦、空、無常、無我」要大眾正視法義，了解苦、超越苦、解脫苦，轉苦為樂，明白空的建設性、積極性意義，以無常悟得中道思想，以無我不執著世間萬物，讓佛說的法，正本清源，普現在人間。

心培和尚提策眾人「四依止」，一、依法不依人，二、依智不依識，三、依義不依語，四、依了義不依不了義，作為學佛與信仰的準則。以神秀大師與惠能大師分別提到：「身是菩提樹，心如明鏡台，時時勤拂拭，勿使惹塵埃。」 和「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃。」說明頓漸平等，因為佛法是幫助修行悟道的，只要能識自本心，見自本性，當下就能完成自我。

覺培法師提到，大師致力落實佛陀提倡的「平等」，改寫佛教「八敬法」的歷史，讓男女、階級平等對待成為事實。並以「忙就是營養」說明，生死煩惱從貪慾起，所以生命應為法而忙，為真理、眾人而忙，若以此為樂，何樂不為。「欲知前世因，今生受者是；欲知來世果，今生作者是。」法師提醒大眾，今生是因也是果，個性決定命運，相信命運，不如改心，心念改變，當下就改變我們命運的方向。

慧喜法師進一步詮釋如何循序漸進學佛，佛教百千法門中，發心最重要，其次第為發「增上心，出離心，菩提心」，更以「上求佛道、下化眾生」，建立度眾給人因緣，內化佛法成為重要的力量。以「法同舍」的佛法就是我家，說明以法為家，就能有佛法就有辦法。然而「佛是人成」，如果能自知，把福慧修具足，學習給人因緣，廣結善緣，就能有所成就。輪迴是生命的轉換，其目的是認識自己，從中開發覺性，不斷提升，淨化生命，學習以慈悲待人，用智慧處事，安然在輪迴中磨練，而不為煩惱染汙。

法師透過大師的《佛法真義》，讓眾人對佛法有著正面意義的認識，讓佛教在我們的生活、生命中發揮淨化人心、和諧社會的作用，建立正確知見。心培和尚勉勵大眾以佛法修行悟道，當下即能成就自我。慧喜法師則以信奉人間佛教，開發心中的慈悲智慧，發心待人慈悲精進修行，只要發心就有力量。覺培法師分享「吾有法樂，不樂世俗之樂。」就能安貧樂道，有了法樂即知何期自性，本自清淨。會後由人間佛教讀書會輔導法師滿穆法師與大眾回饋交流，圓滿首場閱讀研討會。

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