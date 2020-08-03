養成未來即戰力　成大簽署台越人才培育合作備忘錄

▲成大與越南勇源基金會、廣泰金屬工業、榮剛材料科技等公司簽署合作備忘錄，協助跨國企業放眼全球，永續經營。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成功大學「成蝶計畫」多元、多贏的產學合作人才育成平台，廣泛與產業界攜手，培育國際人才，3日上午成大與越南勇源基金會、廣泰金屬工業、榮剛材料科技等公司簽署合作備忘錄，「成蝶」產學合作培育優秀人才，協助跨國企業放眼全球，永續經營，也將成大、台灣的學術能量做更深遠的拓展。

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簽約儀式在成大歷史文物館舉行，成大校長蘇慧貞與越南勇源基金會執行長冼文舉、廣泰金屬工業股份有限公司董事長周泰隆、榮剛材料科技股份有限公司董事長王炯棻簽署合作備忘錄。蘇慧貞校長提到，人才建構社會發展創新的可能，在既有學術資源中，與產業鏈結，可讓學生及早看見未來就業挑戰，同時精準扣合調整當下學習目標，儲備迎戰未來的能力。

駐台北越南經濟文化代表處大使阮英勇表示，人才培育是越南當前國家建設重要發展項目，台灣很多企業位列世界500強，非常重視跟台灣的合作。經濟部工業局南部晶片物聯網智造整合服務基地執行長謝佳宏也指出，台灣擁有充沛半導體技術，基地重要任務之一是成為台灣與新南向國家人才對接橋梁，謝謝成大學者專家們在任務中提供重要支持。海軍前司令陳永康也盛讚此次簽約是國際合作指標。

「成大不只重視學術卓越，也重視所學在未來有所應用」。成大助理副校長莊偉哲指出，成大專利使用率頗高，目前與成大合作的企業有100多家，莊偉哲鼓勵越南留學生鑽研學術，也可學習創業歷程，從成大連結國際，為母國帶回台灣生意經。

成大副國際長李約亨指出，台灣新南向政策2019年邁入第3年，越南一直是重點招生國家。越南政府對外國大學到越南高中招生有所限制，透過此次合作，邀請駐台北越南經濟文化辦事處阮英勇大使曁希望借重冼執行長等當地影響力，幫助成大拓展在越南與企業、學校甚至政府機關的交流互動。





目前成大越南學生近200人，是成大外籍生人數第2多的國家。成大國際處國際學生事務組表示，成蝶計畫台越人才培育合作備忘錄共有３個合作方，每學期共提供成大6位名額，通過申請者每位受獎生可獲生活補助奬學金1000元美金，約新台幣3萬元獎學金。同時也規劃本校越南學生至簽約企業參訪、實習的機會，擴大越南學生學成歸國返鄉服務的就業選項。

本次合作由冼文舉促成。冼文舉為台灣企業家，深耕越南30多年，致力推動台越企業雙邊交流與產業，慈善醫療，教育發展交流合作，是台越國民外交重要人士，曾榮獲越南國家主席在胡志明市統一宮頒發三等勞動勳章，這是越南政府給予第一位外國台灣人的最高榮譽。



越南勇源基金會長期扶助越南優秀學生來台求學，在越南致力推行教育、公益與醫療服務等活動。冼文舉表示，成大校友們在各行各業扮演重要角色，原本想來成大洽談技術合作，過程中接觸許多成大校友，在他們身上看見成大窮理致知的務實風範，十分欣賞成大培育優秀人才的能力，所以邀請廣泰金屬、榮剛材料2家在越南設廠的企業共同加入「成蝶」，提供在成大就讀的越南優秀學生生活補助獎學金，希望拋磚引玉為越南注入頂尖人才，提升拓展台越關係。

現場近15家越南台資企業、越南在地企業，以及未來預計到越南設廠的企業代表出席簽約儀式。在越南投資的長佑醫療科技顧問有限公司洪全成博士指出，成大擁有深厚學術資源與專業技術研發能量，越南當地企業與諸多台商對於產學合作十分感興趣，參與今日簽約儀式，為企業提供深入認識成大的機會，也期待未來能有更多的合作機會。

・被稱為「地表最強磨皮神器」