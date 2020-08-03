南大新卸任主管交接暨布達　12位新主管走馬上任

▲台南大學辦理109學年度單位主管交接暨布達典禮，計有12位新主管走馬上任，嶄新的行政團隊正式啟動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國立台南大學於8月3日上午9時30分辦理109學年度單位主管交接暨布達典禮，計有12位新主管走馬上任，嶄新的行政團隊正式啟動。

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南大此次新任主管計有副校長陳惠萍教授、教務長姜麗娟教授、主任秘書李建億教授、電子計算機中心主任李建樹教授及校友服務中心主任卓國雄副教授等5位行政主管，以及教育學院院長鄒慧英教授、特殊教育學系主任曾怡惇副教授等2位學術主管接任，另外有5位二級行政主管，總計12位主管走馬上任。

交接暨佈達典禮由黃宗顯校長親自主持及監交，象徵世代交替與經驗傳承。黃校長表示，學校近來榮獲多項佳績，通過校務評鑑、系所評鑑及師培評鑑等考驗，也賡續榮獲高教深耕計畫，累計獲1億4588萬元補助，感謝所有主管與同仁的努力，建立優質的行政團隊，讓校務穩健發展，也期望新任主管勇於承擔，交接儀式只是南大歷史的片刻，期勉新任及續任主管都能承接南大教育使命，積極創新、勇於突破，打造更亮眼的佳績。

新學年開始，南大在黃宗顯校長的帶領下，各單位已做好迎接挑戰的準備，將繼續秉持創新與永續發展的理念推動各項校務，讓南大發展成為具在地特色且與世界接軌的精緻典範大學，培育各領域的專業專才。

・被稱為「地表最強磨皮神器」