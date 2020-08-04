要更改iOS預設程式的再等等！　預計新功能將於秋季與iPhone 12共同推出

▲iOS 14即將允許用戶更改蘋果預設程式。（圖／取自Macrumors）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果的iOS 14 將允許用戶把第三方應用程式設為 iPhone 或 iPad 上的電子郵件或瀏覽器預設程式，取代蘋果當前預設的「Safari」和「Mail」。蘋果尚未提供有關這項新功能的細節，不過據傳已將文檔共享給程式開發人員。

據科技外媒《MacRumors》報導，預設的瀏覽器程式必須提供輸入URL的網址，用於在網路上查找相關連結的搜索工具或精選書籤列表。過去蘋果以安全為由，只允許用戶使用蘋果預設的程式，大多數用戶習慣的 Chrome 瀏覽器及 Gmail 信箱，即便可以在 iPhone 使用，也必須另外手動開啟，不能直接更改蘋果預設的「Safari」和「Mail」。

蘋果的完整文檔可在開發者網站找到，但必須擁有相關權限更新應用程式，才能將 iOS 14 的預設程式做更動，因此目前該功能還未可啟用。預計今年秋天蘋果發布新系列產品時，這些新功能才會一起上線。

此外，蘋果提醒，第三方程式必須要以蘋果的排版引擎WebKit為基礎，外媒推測，取代 Safari 的預設瀏覽器程式，在某些架構上會與 Safari 非常相似。

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