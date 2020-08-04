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iMac新設計概念曝！　搭載巧控鍵盤與無線充電巧控滑鼠

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▲▼ 。（圖／取自9TO5Mac）

▲蘋果未來新電腦的設計概念。（圖／取自9TO5Mac）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果今年尚未推出新的 iMac，外界推測會有與前一代相同的設計，明年搭載Apple Silicon晶片的電腦才會重新設計。科技外媒《9TO5Mac》報導，蘋果正在開發一款新版 iMac，靈感來自 Pro Display XDR 和 iPad Pro，意味著蘋果新電腦具有更薄的邊框和平坦的邊緣。

從概念上來說，新的 iMac 像是連接了 Pro Stand 且更大台的 iPad Pro，蘋果自2012年以來，一直採用相同的設計，這些調整賦予新電腦更現代的外觀。

▲▼ 。（圖／取自9TO5Mac）

▲蘋果新設計概念中的配件。（圖／取自9TO5Mac）

除了新設計，透露的圖像中還顯示了Apple配件的新版本，包括帶有背光的巧控鍵盤以及巧控滑鼠，滑鼠外觀相同，且具有無線充電功能。目前的巧控滑鼠有一個內部電池，使用Lightning充電，連接器位於底部，與巧控鍵盤不同，必須將巧控滑鼠上下翻轉才能重新充電。

此外，新概念還設想了帶有Face ID的 iMac，預計未來將在某些 Mac 機型中使用，外媒還發現有引用TrueDepth相機，表明蘋果正在努力將面部識別功能結合到電腦之中。

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