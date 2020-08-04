Mac筆電插上電源卻顯示「未充電」？可能是電池健康度管理在搞鬼

▲Mac筆電內的電池健康度管理功能偶爾會令電腦暫時停止充電。（圖／截自蘋果官網）

記者王曉敏／綜合報導

你的Mac筆電接上電源後，電池狀態卻仍舊是「未充電」嗎？蘋果指出，發生這種狀況可能是因為電腦連接的電力來源不足以替電池充電，也有可能是「電池健康度管理」在搞鬼。

蘋果在macOS Catalina 10.15.5中首度為Mac筆電導入電池健康度管理功能，有助用戶最大程度上延長Macbook的電池壽命。為校準電池，該功能偶爾會令電腦暫時停止充電，待電池消耗至90%以下才恢復充電。不過蘋果也在支援文件中指出，若用戶需要立即恢復充電，則可關閉「能源節約器」偏好設定中的電池健康度管理。

除此之外，Mac筆電連接電源卻顯示「未充電」也可能是以下2種原因造成：

1. 電腦連接的電力來源可提供足夠的電力供電腦運作，但還不足以替電池充電

在此狀況下，用戶仍可正常使用Mac電腦而不會耗盡電池，但無法替電池充電，即便用戶關閉電腦或使其進入睡眠模式亦是如此。

2. 電腦正以極高效能運作

電腦在高效能運作下，會使用超過電力來源提供的電力。舉例來說，部分影片編輯軟體及遊戲App即會消耗較多電力並快速耗盡電池，這種情況下也會使電池狀態顯示為「未充電」。