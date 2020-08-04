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中華醫大USR團隊與南大附小　力推草菇食農教育

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▲中華醫大USR團隊結合學校的教師專業社群，協同南大附小師生，開發9道創意草菇為柳營果毅社區草菇產業創生。（圖／記者林悅翻攝）

▲中華醫大USR團隊結合學校的教師專業社群，協同南大附小師生，開發9道創意草菇為柳營果毅社區草菇產業創生。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學USR團隊推廣買在地、食在地的食農教育觀念，4日偕同台南大學附屬小學師生舉辦「大廚牽小廚」草菇食農教育推廣活動，由餐旅系黃裕文教授掌廚，以開發柳營區果毅社區當地特產草菇為材料，創作9道草菇創意料理，讓更多人認識台南的草菇產業。

中華醫大表示，台南市柳營果毅社區是草菇的故鄉，然隨著農村人口外移，農業勞動人口日漸下降，在地草菇業也日漸走下坡。為復興在地草菇產業，中華醫大USR團隊偕同南大附小，透過食農教育以開發創意料理及體驗採菇活動，希望能讓果毅社區的草菇產業恢復昔日榮光。

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中華醫大USR團隊結合學校的教師專業社群，協同南大附小師生共同研議在地草菇創生策略，以解決草菇業所面臨的困境，決定先從推廣買在地、食在地」的食農教育觀念做起，8月4日在華醫舉辦「大廚牽小廚」草姑食農教育推廣活動，由中華醫大餐旅系黃裕文教授親自掌廚，帶領餐旅系學生、南大附小學童，以草菇為主軸，結合當季在地食材，並融合東西方飲食特色，共同開發9道創意草菇佳餚，有鮮蔬草菇炸嗲、香蒜奶油草菇焗大蝦、上海臘筍菇雜炊飯、松子苦茶油草菇拌麵線、義式草菇烘蛋派、卡布奇諾草菇濃湯、粵式草菇燉四寶湯、三國風味紅醬草菇、草菇培根豬肉捲佐BBQ醬等，道道美味可口，讓與會人士讚不絕口。

活動中，南大附小陳怡均老師也分享如何將食農教育導入小學課程，透過自主學習帶領學生訪草姑、食草菇、問草菇、想草菇、救草姑、幫草菇，期透過料理、教育，讓食農教育能向下扎根，也讓更多人認識台南的草菇產業。

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