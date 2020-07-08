中華醫大在地物產「國宴餐」食譜課程　師生合作秀辦桌菜成果

▲中華醫大黃裕文老師（左前一）帶領學生從菜單設計、選材到烹飪上桌一氣呵成，師生開心展現完成的國宴佳餚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學引進史丹佛大學D.school課程理念，結合跨領域老師於暑假期間開辦設計思考與實作課程，讓學生體驗做中學、學中做，加深學習印象和成效。

7月8日在地物產國宴餐食譜課程，由餐旅系老師帶領學生以芒果、芭樂、竹筍、土雞等地方農特產親自設計並製作國宴菜。難得扮起大廚上菜，學生個個興致高昂，收穫滿滿。

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中華醫大設計思考與實作（Desigh Thinking Implementation）課程，於7月初學校放暑假展開集中上課，80多位選修的學生分成3個模組進行生命回顧與懷舊治療、臺南淺山自然與物產概論、生命回顧繪本製作、在地物產國宴餐食譜、淺山區綠色園藝實作、保健品創新設計與實作、淺山區生態文化遊程等課程學習，學習完成並將舉辦聯合成果展，讓學生暑假不僅可以充電，還可以預修學分。

設計思考與實作課程著重做中學、學中做，多數課程設計採授課老師啟發，學生融合所學動腦、動手發想創作，最終產出成果。由於課程學習多元，上課方式活潑且分散在教室和戶外進行，學生反應熱絡。

由餐旅系金牌教練黃裕文老師指導的在地物產國宴餐食譜課程，8-9兩日在餐旅系中餐烹調教室進行，學生們把之前在淺山自與物產概論食農教育採摘的芒果、芭樂、竹筍以及向農家採買的放山雞，在黃裕文老師示範解說下，完成10道主題為「蜜旺好芒珍果饗宴」的國宴菜，內容包括莎莎蔬果酥皮盞、西蘭金芒鴻雞球、璀璨金芒五柳魚、錦繡金絲酸辣羹、香芒山芋麻糬捲、芒枝水晶玉甘露、蜜旺迎賓大拼盤等宴會菜。

黃裕文老師表示，這次課程設計的的10道菜都是宴會辦席的基本功，特別的是，多數的食材都採擷自台南各區的農特產，讓學生了解農民種植的辛苦，珍惜並擅用食材。此外，縮短產地到餐桌的距離，更能呈現食物鮮美的滋味。

參與在地物產國宴餐食譜製作課程的學生在老師的指導下，從選材、備料到烹煮完成、擺盤上課，一點也不馬虎，看著親自料理的美食端上桌，個個成就感十足。修課學生宋子育表示，從現場採收水果到烹煮上桌，更能體會農夫的辛苦和美味背後的不容易；對烹飪很有興趣的薛羽妡則說，這個課程讓她學會更加珍惜食材和擅用食材。

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