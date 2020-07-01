用這種瓦斯最划算！　南大附小童告訴你

▲南大附小彩虹斑馬志工隊，因一則桶裝瓦斯與自來瓦斯費比較的新聞報導，興起探究兩種瓦斯費CP值的想法。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

南大附小彩虹斑馬志工隊，因一則桶裝瓦斯與自來瓦斯費比較的新聞報導，興起探究兩種瓦斯費CP值的想法，學童調查發現市售20公斤桶裝瓦斯價差高達40元，台灣南北部使用的自來瓦斯熱值不同，價格也不同，為節省荷包，家用瓦斯的選擇應以「使用量」多寡為依據。

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到底是桶裝瓦斯比較划算？還是自來瓦斯比較划算？南大附小指導老師張景傑與陳怡均表示，以一則「四口之家桶裝瓦斯較天然氣月貴500元」新聞報導引起動機，並配合教育部潔能系統整合與應用人才培育計畫，設計能源教育「我是瓦斯通」跨域探究課程，自編教材與教案，指導學生訪查桶裝瓦斯售價及蒐集自來瓦斯帳單，並比較兩種瓦斯費的CP值。

經過3個月「我是瓦斯通」課程後，發表會邀請台南大學環生學院院長兼任中小學能源教育資源中心主持人張家欽教授到場指導。張家欽表示，桶裝瓦斯以桶計費，自來瓦斯每2個月收費1次，要進行瓦斯費的比較相當不容易。學生能將艱澀的熱值與CP值，轉換成通俗易懂的帳單金額和使用天數，讓人一聽就懂，值得稱許。

學童研究發現家用瓦斯使用量較低者，應使用無基本費的桶裝瓦斯，高用量者則使用自來瓦斯較划算。學生黃心繪說，根據他們這組的調查發現：自來瓦斯每期帳單超過460元者就屬於高用量，若20公斤的桶裝瓦斯可使用90天以上就屬於低用量，民眾可根據使用量多寡選擇瓦斯的種類。

學生吳若瀅說，桶裝瓦斯主要是丙烷和丁烷的混合物，天然氣又稱自來瓦斯，成分是甲烷，因此需計算CP值（千卡／元），才能準確比較使用何種瓦斯較便宜。

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