中華醫大幼保系實務專題成果發表　資源回收智能教具獲得第1名

▲中華醫大幼保系實務專題成果發表與競賽學生展現創意能量，第1名由李凱棋、龔筱玲、陳玉蓮、周柔伶共同研發的作品「我的家在那裡？」獲得。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學幼兒保育系實務專題成果發表與競賽，學生展示的發明創意作品令人驚豔，其中有多件作品更將申請專利，讓評審及師長讚賞不已。

幼保系2020年實務專題成果發表與競賽6月18日公布結果，在10多組參賽作品中，前3名分別由大三學生李凱棋、龔筱玲、陳玉蓮、周柔伶共同研發的作品「我的家在那裡？」、楊淑鈴和許佳芳製作的「生肖樂園」教具以及吳紹倫和許佳芳研製的「保母考照神器」。

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負責課程指導的黃義良老師表示，今年幼保系實務專題成果發表與競賽有16組學生參加，區分為幼兒教具區與婦嬰用品區，由大學部二年級與三年級學生共同發表與參賽。此項實務專題發表與競賽活動已連續舉辦多年，透過創意思維啟發學生學中做、做中學，研發出許多創意發想與實務作品，學生的作品更曾參加國際發明展及教育部學生專題競賽，獲得不少榮譽。

16組參與發表及競賽的作品各富創意，令評審老師驚艷，其中，獲得第1名的作品「我的家在那裡？」，是兼具環保概念及實際操作的資源回收智能教具，除透過繪本的引導，並經由專利的箱體設計，將5種常見的回收用品（紙類、塑膠、玻璃、鋁鐵、廚餘），建立一個有影音回饋的資源回收箱，只要兒童將某種資源回收物品丟入對應正確的回收桶，智能箱就會發出投入正確的LED燈光及擬人聲「你好棒！」；投入錯誤不會有影音回饋。藉由此設計讓幼兒在學習資源回收時更加生動有趣及練習自我校正。

第2名的作品「生肖樂園」教具，以摩天輪造型，先以繪本進行教學再輔以影音回饋效果，趣味十足，吸引大批幼童排隊試用。第3名的作品「保母考照神器」，則是提供幼保科系學生及準備保母考照的考生練習考照時，能針對自己缺失進行校正。此作品採用卡牌遊戲與影音回饋，可讓一至多位學子使用，當使用者忘記保母術科考試的口訣時，只要按下該項對應的按鈕，就能提供多達19項目的真人引導口訣。

黃義良老師指出，學生研發的作品都是具有健康照護的特色和高度創意能量，是技職校院師生務實致用精神的具體展現。系主任傅清雪對學生展現的成果大表讚賞與肯定，認為學生的研發潛力有助於幼保系教學創新，而學生也可以從學習創新創意實作的過程，啟發逐步到市場驗證，活化幼兒教育。

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