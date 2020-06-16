台灣茶溯源　南大附小等學童上山尋原生種山茶

▲台南市南大附小彩虹斑馬志工隊，與七股區竹橋國小，一同前往六龜山區探索台灣原生種山茶，學童親手採茶、揉茶菁，品嘗具天然花蜜香的山茶。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南大附小彩虹斑馬志工隊，繼探究阿里山茶與屏東港口茶後，此次邀約七股區竹橋國小一同前往六龜山區探索台灣原生種山茶，學童親手採摘台灣原生種山茶，並揉製茶菁，品嘗具天然花蜜香的山茶，均表示不枉費搭了2個多小時車程到六龜「找茶」。

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南大附小指導老師張景傑表示，學生曾親赴嘉義阿里山利用青心烏龍製作紅茶，也到過屏東滿州利用雪梨種茶樹製作港口茶，比較高山茶和平地茶的差異，這兩種均屬小葉種茶樹，然而還有屬於大葉種的台灣原生種山茶，於是興起探究的念頭，此次由台南大學社會責任計畫（USR）經費支持，邀約竹橋國小共學。

從小在茶園中穿梭的徐盛暘是欣園製茶第三代茶農，帶領二校師生前往六龜山區認識野放的台灣原生種山茶，指導學童採摘「一心二葉」的茶芽。南大附小學生蔡凱丰說，這裡跟在阿里山看到的梯田式茶園很不一樣，又斜又陡的山茶園行走不易，隨時可能會滑倒，台灣山茶的葉片比較大，幼芽沒有茸毛，跟小葉種的青心烏龍截然不同。

回到製茶場，學童親手揉製山茶，待靜置發酵後，再進行乾燥及包裝。竹橋國小學生黃玲惠說，經過50分鐘細心的搓揉，茶菁由綠逐漸轉紅，才算完揉捻的步驟，雙手很酸，製茶真的很不簡單。徐盛暘也帶領學生體驗手工炒茶，徐盛暘說，要均勻翻炒茶業，接觸鍋底的茶葉要往上翻，否則容易燒焦。南大附小學生林翊涵說，看徐叔叔徒手翻炒茶菁，看起來像在練鐵砂掌一樣，佩服不已。

竹橋國小校長謝宇笙表示，一整天艱辛的製茶過程，不只透過舌頭感受山茶的美味，更感受到徐盛暘家族守護茶園的決心，此課程讓孩子受用一輩子，以後在校長室泡茶都會小心翼翼，珍惜眾人的心血結晶。

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