　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

30秒內完售！張國煒親上陣「星宇微旅行」搶爆　預告籌備第二班

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼星宇航空xKLOOK好想出國飛行假期。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空xKLOOK推出好想出國飛行假期。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

張國煒親駕！星宇航空響應桃園機場公司的「專案航班微旅行」活動，特別訂於8月7日推出JX-8888微旅行航班，今（4）日10:00由KLOOK獨家販售。其中，純飛行體驗和商務艙＋大溪威斯汀套裝行程30秒內完售，其他機加酒組合則是5分鐘內完售。星宇也預告，將籌備第二班。

為了讓在疫情期間悶壞了的民眾能重溫搭機的美好，星宇航空董事長張國煒將親自執飛JX-8888航班，預計8月7日早上11:00自桃園機場起飛，沿台灣東部向南往菲律賓方向飛行。今上午套裝行程開賣後，純飛行體驗和商務艙＋大溪威斯汀套裝行程30秒內完售，對於行程如此搶手，星宇也預告將會籌備第二班微旅行體驗。

請繼續往下閱讀...

星宇航空及KLOOK精心打造本次類出國體驗，經濟艙搭機體驗每人NT$4,688。KLOOK為讓類出國體驗更加完整，同時推出機加酒組合供旅客選購，提供不同艙等、人數組合之五星酒店住宿加購，附機場至酒店接駁。這次機加酒組合，則是5分鐘內完售。

經濟艙旅客入住台北晶華酒店（含早餐、自助點心吧），不只有舒適的房間，還可享受VR兒童遊戲室及高空泳池畔星空電影院…等五星級設施。商務艙旅客搭配入住桃園大溪笠復威斯汀酒店，享受度假村式的悠閒假期，品嚐知味西餐廳自助晚餐、池畔酒吧Happy Hour暢飲，隔日用完精緻早餐後滿足地返家。

▲▼星宇航空xKLOOK好想出國飛行假期。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空微出國套裝，將由董事長張國煒親自駕駛。（圖／星宇航空提供）

星宇航空表示，這趟旅程特別申請降低飛行高度，若當天能見度良好，旅客將可自高空鳥瞰台灣，展開一場藏有彩蛋的無菜單風景導覽，接著再次沿著東海岸回到桃園機場，航班全程飛航時間約3小時。

星宇航空也特地安排遠機坪登機，讓旅客有機會搭乘帥氣的接駁車Link Monster前往機坪，並展示多種勤務車隊於機坪一字排開迎接旅客，也特別安排專業的地勤同仁駐點講解每台車的性能與工作任務，歡迎大家盡情拍照及提問。

凡搭程JX-8888的旅客，當日皆可獲得精美的搭機紀念證書及禮品組。航程中全艙等皆可觀賞空中電影院，星宇航空並提供免稅品當班銷售及預購服務，皆可享有不限件數75折之優惠（菸品及部分商品除外），旅客可於收到訂位代號後，班機起飛24小時前至beshopping免稅品預購網選購，確保入手想要的商品。

因應特別航班操作，將不提供預選座位、貴賓室及機上WiFi服務，為了讓旅客能安心旅遊，航程中除用餐時間，旅客須全程配戴口罩。

▲▼星宇航空xKLOOK好想出國飛行假期。（圖／星宇航空提供）

▲▼機上完整提供由米其林一星餐廳「Longtail」及胡同打造的餐點。（圖／星宇航空提供）

▲▼星宇航空xKLOOK好想出國飛行假期。（圖／星宇航空提供）

另外，大家最期待的機上餐點也將完整提供，商務艙餐點備有道地百里香雞腿排佐野菇醬、胡同限定版豬五花燒肉丼，及米其林一星餐廳「Longtail」的亞洲當代料理三種餐型供旅客選擇，經濟艙旅客則可享用燒肉名店「胡同燒肉」的醬燒豬五花丼。有特殊需求者在訂購完成後，KLOOK會於24小時內以電子郵件方式聯繫，供客人選擇素食餐或病理餐等其他服務。

星宇航空表示，詳細「好想出國」飛行假期包裝內容及售價，可至KLOOK https://www.klook.com/zh-TW/activity/46899-STARLUX-round-the-island-flight-experience/及APP了解更多。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
愛紗離婚領不到三倍券！住台灣20年：想放棄日本國籍歸化
羅霈穎陳屍工作室「身軀凹折」雙腿發黑　高大成一句話曝關鍵
羅霈穎為「一雙紅鞋」與利菁撕破臉　錄影怒摔鞋…鬧翻9年未破冰
MIT國家隊口罩被仿冒「已在各通路上架」　包裝特徵露餡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南強制戴口罩政策受質疑　黃偉哲：視疫情動態檢討！

30秒內完售！張國煒親上陣「星宇微旅行」搶爆　預告籌備第二班

吃「普渡東西」會影響身體？　過來人曝經歷：太可怕了！

「簡體字」包裝露餡！MIT國家隊醫療口罩被仿冒　已在各通路上架

有錢就是任性！企業富少愛魚成痴　豪砸200億直接蓋間水族館

台南百貨外送員專用車格！8成都逛街民眾占用　「23字紅單」貼上去了

飲料掛機車「用安全帽擋住」整袋消失　網友曝最衰是偷到這一包

「阿嬤的冰箱」真實容量曝光！清出滿地陳年食材　網跪了：空間管理大師

30元豆腐湯「只有一塊豆腐」！店家：日本進口成本較高　清水休息站回應了

「老闆割包皮」霸氣休8天真相曝光！　超狂公告網笑翻：女顧客穿辣一點

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

街頭180cm↑男男配對顏值爆表 牽手靠頭超甜蜜！他：難得心動

不關我的事！倒車撞倒路邊機車　婦人下車後「看兩眼」直接走人

新饒舌歌手誕生！　瘦子&恩熙俊組「芫荽蝦」

台南強制戴口罩政策受質疑　黃偉哲：視疫情動態檢討！

30秒內完售！張國煒親上陣「星宇微旅行」搶爆　預告籌備第二班

吃「普渡東西」會影響身體？　過來人曝經歷：太可怕了！

「簡體字」包裝露餡！MIT國家隊醫療口罩被仿冒　已在各通路上架

有錢就是任性！企業富少愛魚成痴　豪砸200億直接蓋間水族館

台南百貨外送員專用車格！8成都逛街民眾占用　「23字紅單」貼上去了

飲料掛機車「用安全帽擋住」整袋消失　網友曝最衰是偷到這一包

「阿嬤的冰箱」真實容量曝光！清出滿地陳年食材　網跪了：空間管理大師

30元豆腐湯「只有一塊豆腐」！店家：日本進口成本較高　清水休息站回應了

「老闆割包皮」霸氣休8天真相曝光！　超狂公告網笑翻：女顧客穿辣一點

Mac筆電插上電源卻顯示「未充電」？可能是電池健康度管理在搞鬼

巾幗不讓鬚眉　枋山「養蜂女王」陳怡帆連得兩年特等獎

羅霈穎驟逝震驚陸網！　死訊登微博熱搜第1名…網悲痛：《康熙來了》熟人一個個走了

「最親台」總統川普帶動友台法案過關！　美媒曝：台美正處於「小黃金時代」

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴滿臉血　騎士哭喊：大哥，我知道錯了！

宋兆文／太平島無法成為反攻東沙島的基地

蘇震清、趙正宇聲稱家中現金「是借來的」　孫大千酸：有朋友真好！

蔡英文寧可重用「老藍男」　江啟臣分析：李大維沒有捲入民進黨派系鬥爭

主打牛肉麵小日子麵屋將進駐左營新光三越　預計9月開幕

台南將軍區3民宅人很多...專勤隊兵分3路突襲查獲25非法移工

拖板車輾斃騎士「頭部擠壓變形」　網曝光監視畫面：第3人違規害死

生活熱門新聞

國家隊醫療口罩被仿冒！簡字包裝已上架

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

傳台新員工中頭獎！法金部主管提「9字擔憂」竟成真

玩具鈔「15元換3萬現金」　人妻跳針：要真鈔

「老闆割包皮」休8天！超狂真相曝

她長「拳頭大腫瘤」！媽媽問醫生1句話…2.5萬人哭了

哈格比雨炸到明天！北部將短時豪雨

30元豆腐湯「只有一塊豆腐」　店家：日本進口成本較高

50K男「錄取16萬工作」卻猶豫！網掀論戰

旅客怒遭軟禁！　華信緊急回應了

網爆威力彩台新10人得主之一棄碩班　台大經濟系辦回應了

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

傳台新10員工中頭獎！沒參加員工3字曝心境

台南4日起「室內不戴口罩將開罰」　2週宣導期

更多熱門

相關新聞

張國煒親自開！星宇航空微旅行明早開搶

張國煒親自開！星宇航空微旅行明早開搶

張國煒親駕！星宇航空響應桃園機場公司的「專案航班微旅行」活動，特別訂於8月7日推出JX-8888微旅行航班，4日10:00由KLOOK獨家販售。活動內容除了從桃園搭機起飛3小時空中飛一圈，還能品嘗米其林一星餐廳「Longtail」的亞洲當代料理。

星宇「飛行假期」　8/7啟航

星宇「飛行假期」　8/7啟航

星宇航空國內、離島航線　不能從桃機飛

星宇航空國內、離島航線　不能從桃機飛

星宇航空要申請飛航國內、離島航線

星宇航空要申請飛航國內、離島航線

星宇航空公告　8月航班出爐

星宇航空公告　8月航班出爐

關鍵字：

星宇航空張國煒星宇微旅行

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／59歲羅霈穎驚傳身亡！

即／羅霈穎陳屍工作室　身亡2天

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

快訊／羅霈穎失聯！朋友追到工作室…竟陳屍屋內

羅霈穎4天前有發文　「最後內容曝光」

羅霈穎死亡2天「雙腳發黑」身體凹折！

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

羅霈穎「59歲跑夜店」最後身影曝

6天3度蜜會正妹記者　總統府發言人驚爆離婚

即／羅霈穎表弟趕到！遺體送往二殯

羅霈穎千金小姐→伴舞　一輩子不婚不生原因曝

金泰希凍齡形象破功了！「手機殼」掀熱議

爛男「婚姻4年都激戰妻子妹妹」　老司機勸：別這樣吃姊妹丼

「優衣庫活春宮」女主角出道　歌手宣傳海報曝光

更多

最夯影音

更多
撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計
樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面