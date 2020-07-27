快訊／大突破！星宇航空規劃飛國內、離島航線　正向民航局提申請

▲星宇航空規劃向民航局提出飛航國內線、離島航線申請。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，星宇航空今（27）日表示，已規劃向民航局提出飛航國內航線、離島航線申請，主要以包機方式去飛航，但後續還有待交通部進一步核可，由於還有很多技術性問題有待克服，當問題解決完希望能盡快開始飛航。

業界傳出星宇航空8月將飛航金門航線消息，引來航空迷熱議。星宇航空發言人聶國維今受訪表示，國內航線、離島航線確實正在研究中，主要以包機方式去飛航，但現在有很多法令跟技術性的問題需要去克服，目前已經規劃要跟民航局提出申請，但後續還要報到交通部，尚有待進一步核可。

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至於最快何時能飛航？聶國維表示，由於還有技術性問題有待克服，當問題解決完，當然希望盡快飛航越好。但究竟申請那些國內航線、離島航線，星宇表示，要等最終核可後才能確認並對外公布。

不過，民航局回應，還沒有收到星宇航空申請。

▲星宇航空8月航班調整。

星宇航空日前公布8月起各航線航班微調，澳門航線提供每周四班載客服務，以JX205飛航台北-澳門/ JX206澳門-台北，逢每周二、三、五、日飛航。檳城航線調整為每周三班載客服務，每周二、四、六飛航JX721台北-檳城/ JX722檳城-台北。

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