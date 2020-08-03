張國煒親自開！星宇航空微旅行明早開搶　3hrs飛出境再吃米其林餐點

▲星宇航空xKLOOK推出好想出國飛行假期。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

張國煒親駕！星宇航空響應桃園機場公司的「專案航班微旅行」活動，特別訂於8月7日推出JX-8888微旅行航班，4日10:00由KLOOK獨家販售。活動內容除了從桃園搭機起飛3小時空中飛一圈，還能品嘗米其林一星餐廳「Longtail」的亞洲當代料理。

為了讓在疫情期間悶壞了的民眾能重溫搭機的美好，星宇航空董事長張國煒將親自執飛JX-8888航班，預計8月7日早上11:00自桃園機場起飛，沿台灣東部向南往菲律賓方向飛行。

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星宇航空表示，這趟旅程特別申請降低飛行高度，若當天能見度良好，旅客將可自高空鳥瞰台灣，展開一場藏有彩蛋的無菜單風景導覽，接著再次沿著東海岸回到桃園機場，航班全程飛航時間約3小時。

▲星宇航空微出國套裝，將由董事長張國煒親自駕駛。（圖／星宇航空提供）

星宇航空也特地安排遠機坪登機，讓旅客有機會搭乘帥氣的接駁車Link Monster前往機坪，並展示多種勤務車隊於機坪一字排開迎接旅客，也特別安排專業的地勤同仁駐點講解每台車的性能與工作任務，歡迎大家盡情拍照及提問。

凡搭程JX-8888的旅客，當日皆可獲得精美的搭機紀念證書及禮品組。航程中全艙等皆可觀賞空中電影院，星宇航空並提供免稅品當班銷售及預購服務，皆可享有不限件數75折之優惠（菸品及部分商品除外），旅客可於收到訂位代號後，班機起飛24小時前至beshopping免稅品預購網選購，確保入手想要的商品。

因應特別航班操作，將不提供預選座位、貴賓室及機上WiFi服務，為了讓旅客能安心旅遊，航程中除用餐時間，旅客須全程配戴口罩。

▲▼機上完整提供由米其林一星餐廳「Longtail」及胡同打造的餐點。（圖／星宇航空提供）

另外，大家最期待的機上餐點也將完整提供，商務艙餐點備有道地百里香雞腿排佐野菇醬、胡同限定版豬五花燒肉丼，及米其林一星餐廳「Longtail」的亞洲當代料理三種餐型供旅客選擇，經濟艙旅客則可享用燒肉名店「胡同燒肉」的醬燒豬五花丼。有特殊需求者在訂購完成後，KLOOK會於24小時內以電子郵件方式聯繫，供客人選擇素食餐或病理餐等其他服務。

星宇航空及KLOOK精心打造本次類出國體驗，經濟艙搭機體驗每人NT$4,688。KLOOK為讓類出國體驗更加完整，同時推出機加酒組合供旅客選購，提供不同艙等、人數組合之五星酒店住宿加購，附機場至酒店接駁。

經濟艙旅客入住台北晶華酒店（含早餐、自助點心吧），不只有舒適的房間，還可享受VR兒童遊戲室及高空泳池畔星空電影院…等五星級設施。商務艙旅客搭配入住桃園大溪笠復威斯汀酒店，享受度假村式的悠閒假期，品嚐知味西餐廳自助晚餐、池畔酒吧Happy Hour暢飲，隔日用完精緻早餐後滿足地返家。

星宇航空表示，詳細「好想出國」飛行假期包裝內容及售價，可至KLOOK https://www.klook.com/zh-TW/activity/46899-STARLUX-round-the-island-flight-experience/及APP了解更多。

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