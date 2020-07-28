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星宇航空想開國內、離島包機航線　林佳龍：沒同意從桃園機場起飛

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▲▼星宇航空。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空規劃向民航局提出飛航國內線、離島航線申請。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，星宇航空規劃向民航局提出飛航國內航線、離島航線申請，主要以包機方式去飛航金門、澎湖以及台東等航線。不過，交通部長林佳龍今（28）日受訪時表示，因為會衝擊到既有航空公司已在進行的航線，加上桃園機場是以國際航線為主，並沒同意星宇從桃機飛外島，但會鼓勵他們從其他機場開拓新的航班。

▲▼交通部長林佳龍。（圖／交通部提供）

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▲交通部長林佳龍。（圖／交通部提供）

針對星宇航空希望能開航國內、離島航線，林佳龍今被問及此事時回應，歡迎所有航空公司願意增加國內航線，不過因為會衝擊到既有航空公司已在進行的航線，加上桃園機場是以國際航線為主，民航局現在政策並沒有同意星宇航空從桃機飛外島。

林佳龍說，會鼓勵星宇航空從其他機場開拓新的航班，規劃包含從松山機場、高雄機場、台中機場等等，去多增加離島班次，除了有一般交通功能外，也可以對觀光旅遊有幫助，以嘉惠國人。

▲▼星宇航空。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空。（圖／星宇航空提供）

業界傳出星宇航空8月將飛航桃園-澎湖、桃園-金門、桃園-台東航線消息，引來航空迷熱議。星宇航空發言人聶國維昨受訪表示，國內航線、離島航線確實正在研究中，主要以包機方式去飛航，但現在有很多法令跟技術性的問題需要去克服，目前已經規劃要跟民航局提出申請。

至於最快何時能飛航？聶國維表示，由於還有技術性問題有待克服，當問題解決完，當然希望盡快飛航越好。但究竟申請那些國內航線、離島航線，星宇表示，要等最終核可後才能確認並對外公布。

不過，民航局回應，沒有收到星宇航空申請，另外，依法包機申請案件由民航局准駁，無須呈報交通部同意。

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