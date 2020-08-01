張國煒親自執飛！星宇「飛行假期」五大亮點　8/7啟航⋯限量188位名額

▲星宇航空飛行假期8/7啟航。（圖／翻攝自Facebook／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，邊境封鎖下想出國也只能作罷，繼長榮、中華航空推出「偽出國」體驗後，星宇航空也在臉書官網預告，將於8月7日啟航「飛行假期體驗」，旅客限量188名，由董事長張國煒親自執飛，飛行時間約3小時，還可享免稅品預購75折優惠，體驗共有五大亮點。

星宇航空表示，將由KLOOK獨家首賣「飛行假期體驗」，限量188位名額，除了飛行體驗，也提供機加酒歡樂全家餐，該航班預計飛行時間3小時，共有五大亮點。

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▲星宇航空飛行假期由張國煒親自執飛。（圖／翻攝自Facebook／星宇航空）

第一亮點為「張國煒親自執飛」，不僅同機，還給旅客STARLUX星級獨家航線飛行體驗；第二為「免稅預購75折」，預購與機上優惠不限件數（菸酒及部份商品不適用）；第三為「空中米其林」，搭機旅客可在空中享用Longtail x 胡同燒肉。

第四為「機上電影院」，飛機上的窄體客機全艙等皆有個人獨立娛樂系統(IFE)，旅客可邊飛邊看電影；第五為「最佳航空新制服獎」，星宇航空空服員制服設計感十足，唯有上機搭乘才能親眼觀賞美景。

▲搭機時間約三小時，旅客可享受美味機上餐點。（圖／翻攝自Facebook／星宇航空）

星宇航空公關長聶國維表示，上週已向民航局提出申請，預計開賣遊程，必須待民航局同意後，才可對外公佈其他細節，如開賣時間、遊程定價等，待核准後即會公布。