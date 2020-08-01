　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

張國煒親自執飛！星宇「飛行假期」五大亮點　8/7啟航⋯限量188位名額

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼星宇航空飛行假期。（圖／翻攝自Facebook／星宇航空）

▲星宇航空飛行假期8/7啟航。（圖／翻攝自Facebook／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，邊境封鎖下想出國也只能作罷，繼長榮、中華航空推出「偽出國」體驗後，星宇航空也在臉書官網預告，將於8月7日啟航「飛行假期體驗」，旅客限量188名，由董事長張國煒親自執飛，飛行時間約3小時，還可享免稅品預購75折優惠，體驗共有五大亮點。

星宇航空表示，將由KLOOK獨家首賣「飛行假期體驗」，限量188位名額，除了飛行體驗，也提供機加酒歡樂全家餐，該航班預計飛行時間3小時，共有五大亮點。

請繼續往下閱讀...

▲▼星宇航空飛行假期。（圖／翻攝自Facebook／星宇航空）

▲▼星宇航空飛行假期。（圖／翻攝自Facebook／星宇航空）

▲星宇航空飛行假期由張國煒親自執飛。（圖／翻攝自Facebook／星宇航空）

第一亮點為「張國煒親自執飛」，不僅同機，還給旅客STARLUX星級獨家航線飛行體驗；第二為「免稅預購75折」，預購與機上優惠不限件數（菸酒及部份商品不適用）；第三為「空中米其林」，搭機旅客可在空中享用Longtail x 胡同燒肉。

第四為「機上電影院」，飛機上的窄體客機全艙等皆有個人獨立娛樂系統(IFE)，旅客可邊飛邊看電影；第五為「最佳航空新制服獎」，星宇航空空服員制服設計感十足，唯有上機搭乘才能親眼觀賞美景。

▲▼星宇航空飛行假期。（圖／翻攝自Facebook／星宇航空）

▲▼星宇航空飛行假期。（圖／翻攝自Facebook／星宇航空）

▲搭機時間約三小時，旅客可享受美味機上餐點。（圖／翻攝自Facebook／星宇航空）

星宇航空公關長聶國維表示，上週已向民航局提出申請，預計開賣遊程，必須待民航局同意後，才可對外公佈其他細節，如開賣時間、遊程定價等，待核准後即會公布。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
20歲嫩妻爬上公公床！夫被瞞7年綠爆…夜夜激戰婆婆都沒發現
六福村玩老油井被狂譙：很給掰　蕾菈大哭3分鐘…親解身體狀況
海軍上士機房大戰女士官…狂叫蓋過輪機聲　偷拍人賠慘了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2個熱帶低壓⋯鄭明典PO雲圖照驚呼「塊頭差很大！」　曝原因：位置有差

本土零確診恐被打破！中部離岸風電外籍工程師疑在台染疫　二採進行中

萌妹爽咬「500元三倍券佐中獎發票」...全挑貴的吃　媽秒暈：偏偏挑那張

張國煒親自執飛！星宇「飛行假期」五大亮點　8/7啟航⋯限量188位名額

盤點網友熱議「10大豪華大學宿舍」！美得像IKEA示範房間

50K男「錄取16萬工作」卻猶豫了！網見上班地點秒懂...正反論戰：不會冒險

新聞雲App振興方案開跑！綁定東購會員送300東森幣

快訊／再增6例境外！中部外籍工程師疑染疫　陳時中1400記者會說明

神人列1~7月「全球確診前10名」變化　網驚呆：離開台灣...世界搖滾到不行！

影／又一熱帶低壓生成！恐成第4號颱風「哈格比」　最快明下半天發海警

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

黃明志隔離14天「像住在垃圾堆」　保險套代言找上門「最愛奶茶口味」

女戰神拚了！陳玉珍穿低胸洋裝　解放傲人木瓜：這樣比較有桃花？

得知媽媽肚裡是男孩！女娃變臉　秒崩潰大哭：人家只想要妹妹啦

IU理想型「秒選呂珍九」成東鎰狂碎念XD　P.O合體《德魯納》社長＆經理：像在夢裡

2個熱帶低壓⋯鄭明典PO雲圖照驚呼「塊頭差很大！」　曝原因：位置有差

本土零確診恐被打破！中部離岸風電外籍工程師疑在台染疫　二採進行中

萌妹爽咬「500元三倍券佐中獎發票」...全挑貴的吃　媽秒暈：偏偏挑那張

張國煒親自執飛！星宇「飛行假期」五大亮點　8/7啟航⋯限量188位名額

盤點網友熱議「10大豪華大學宿舍」！美得像IKEA示範房間

50K男「錄取16萬工作」卻猶豫了！網見上班地點秒懂...正反論戰：不會冒險

新聞雲App振興方案開跑！綁定東購會員送300東森幣

快訊／再增6例境外！中部外籍工程師疑染疫　陳時中1400記者會說明

神人列1~7月「全球確診前10名」變化　網驚呆：離開台灣...世界搖滾到不行！

影／又一熱帶低壓生成！恐成第4號颱風「哈格比」　最快明下半天發海警

KTV唱到一半突遇臨檢！　「2大咖男歌手」摘口罩合照…網驚喊：超親民

想讓銀行存款多幾個零？10撇步「幫你築夢踏實」快筆記

中職／跟著火哥一起走　吳宗峻引退有心理準備

回家見「虎皮蛋糕捲」流出頸枕！　網笑翻：人類使用錯誤

快訊／國會集體收賄醜聞！　時力徐永明前助理李承值5萬交保

碗裡有棉花糖！　毛茸小博美「臉埋飼料盆」甜睡：餓啦～

模擬東奧賽／蘇力揚向周天成請益多　第二次對決多拍來回進步大

路邊流浪狗突竄出車禍死亡　動保處集體火化送最後一程

沈玉琳尋找40年初戀情人　樂園內玩親親「濕身共遊」

回家找不到貓！　奴才見「天花板全塌」崩潰飆國罵：X下來啦

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

生活熱門新聞

快訊／再增6例境外　指揮中心1400說明

太平洋雙颱？豪大雨擴大炸3天

快訊／傳北市銀行員想獨吞15億！台新回應了

2020有3衝擊！唐綺陽揭「最後一波」將來

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

夏董「麗園」專攬政商名流　高消費隱密會員制

欠200萬！八大妹「勵志故事神翻」曝30歲禮物

外籍工程師疑在台染疫　莊人祥回應了

神人列1~7月確診前10名　排名大變網驚呆

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

國軍幼兒園上路！網笑翻：喝奶喝奶喝奶500cc

又一熱帶低壓生成！恐成4號颱風

今年抓7千件了！檢舉魔人出沒熱區曝光

40歲月薪破7萬！公務員自豪「贏過台灣95%」

更多熱門

相關新聞

星宇航空國內、離島航線　不能從桃機飛

星宇航空國內、離島航線　不能從桃機飛

新冠肺炎肆虐全球，星宇航空規劃向民航局提出飛航國內航線、離島航線申請，主要以包機方式去飛航金門、澎湖以及台東等航線。不過，交通部長林佳龍今（28）日受訪時表示，因為會衝擊到既有航空公司已在進行的航線，加上桃園機場是以國際航線為主，並沒同意星宇從桃機飛外島，但會鼓勵他們從其他機場開拓新的航班。

星宇航空要申請飛航國內、離島航線

星宇航空要申請飛航國內、離島航線

星宇航空公告　8月航班出爐

星宇航空公告　8月航班出爐

星宇小鋪有實體門市　收紙本三倍券

星宇小鋪有實體門市　收紙本三倍券

首批生鮮豬肉出口了！550公斤豬腳乾、豬排上抵達澳門

首批生鮮豬肉出口了！550公斤豬腳乾、豬排上抵達澳門

關鍵字：

星宇航空張國煒

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

搭捷運耳邊傳來呱呱聲…他低頭一見秒融化！

快訊／再增6例境外　指揮中心1400說明

23歲女遭違停賓士擊落慘死！他坐路旁傻了

太平洋雙颱？豪大雨擴大炸3天

正妹雙胞胎愛上同男友「3人行」8年！姊妹輪流激戰

賓士女違規又突開車門　女騎士遭撞卡公車輪下亡

快訊／傳北市銀行員想獨吞15億！台新回應了

2020有3衝擊！唐綺陽揭「最後一波」將來

李登輝病逝！今彩539開詭異號碼　網傻：發財了

小三上衣被扒光當街暴打　偷吃男冷眼看戲

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

即／蘇震清涉貪2000萬　移送北檢

破解巨石陣！科學家：地球化學指紋吻合

更多

最夯影音

更多
林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」
賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面