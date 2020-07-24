星宇航空8月航班出爐！每週「澳門飛4班、檳城飛3班」

▲星宇小舖商品改版上市。（圖／星宇航空提供，下同）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，星宇航空公布8月航班調整，其中澳門航線提供每週四班載客服務、檳城航線每週三班。另外，星宇小舖中被搶購一空的秒殺商品「A321neo圓形悠遊卡」及「A321neo飛機造型悠遊卡」已改版上架，推出2.0版本。

星宇航空表示，8月起各航線航班微調，澳門航線提供每週四班載客服務，以JX205飛航台北-澳門/ JX206澳門-台北，逢每週二、三、五、日飛航。檳城航線調整為每週三班載客服務，每週二、四、六飛航JX721台北-檳城/ JX722檳城-台北。

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▲星宇航空8月航班調整。

星宇航空提醒，由於目前各國出入境政策皆依疫情變化隨時調整，如欲搭機的旅客，於出發前務必先行確認適用的旅行身分，並查詢最新入境規範，詳細航班、防疫資訊及改/退票規範，可至星宇航空官網「星宇即時報」(www.starlux-airlines.com/StarluxTravelAlerts)查詢相關訊息。

另外，星宇航空的電商平台「星宇小舖」亦不斷推出新商品，並於本月16日起於提供實體門市銷售服務。近日已將曾被網友搶購一空的秒殺商品「A321neo圓形悠遊卡」及「A321neo飛機造型悠遊卡」改版上架，推出2.0版本，於門市及星宇小舖同步現貨供應。

▲星宇小舖熱門商品。

星宇航空表示，不只熱銷商品改版補貨，星宇小舖更推出具太空美學元素的「星探者防水雙面手袋」。此款設計採科幻感與未來感為主調，結合星宇航空機上安全影片的星探者角色，以簡約風格呈現外太空質感。

最特別之處，在其使用新型科技泰維克Tyvek® PU覆膜布料製作，是實驗室中最常見的衣著材料，除具雙面防水性之外，有著強韌且抗撕裂的特性。無毒環保的材質，更是符合企業環保的理念，共推出太空銀（蛋寶）及宇宙黑（雷鬼咖）兩款，限量發售NT$780/個。