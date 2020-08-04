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TikTok被封殺！環時：從未禁美國科技公司來華　Google是「自己退出」

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▲TikTok,抖音。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲TikTok。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

抖音的海外版TikTok遭美國打壓，面臨被封殺或被美企併購的命運，對此《環球時報》發表社論，稱看到了從美國政府到相關高科技巨頭所表現出的醜陋，強調中國從沒禁止美國高科技公司來華，中方要求的是他們要符合中國法律，谷歌（Google）是自己退出了。

美國總統川普施壓在9月15日前，字節跳動和微軟達成完全退出TikTok美國經營權的轉手交易中，應該給美國財政部「大筆金錢」，他才會繼續允許TikTok繼續存在於美國。

《環球時報》對此發表評論，稱這無疑是美國政府與高科技公司聯手對TikTok的圍獵和巧取豪奪，華為和TikTok所展現出的挑戰美國高科技資訊產業霸權的能力，才是真正讓華盛頓心神不寧的，「如果說這也是國家安全，那麼美國的國家安全就是與霸權畫等號的。」

▲▼臉書創辦人兼執行長馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／路透）

▲臉書創辦人兼執行長馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／路透）

「我們只是看到，從美國政府到相關高科技巨頭所表現出的醜陋」，文章指出，受到TikTok最大衝擊的是臉書（Facebook），CEO祖克柏（Mark Zuckerberg）成為最公開、最激進的推手，還曾表示「有充分證據中方盜竊美國技術」。

文章強調，中國從來沒有禁止美國高科技公司來華開展業務，要求的是他們要符合中國法律，僅此而已，是美國那些公司拒絕配合，以谷歌為例，是它自己在10年前退出了，其他公司單獨設計適合中國市場的版本在美國遭到反對，被扣上「向中國磕頭」的罪名，致使美國網路巨頭目前都沒有在中國實質運營。

反觀TikTok，文章認為是完全按照美國法律運營，與抖音存在徹底的隔絕，大陸的用戶即使翻牆也無法註冊TikTok，也就是說，TikTok沒有違反美國任何一條法律，完全配合了美方的管理，「這與中國不同意臉書、推特原版進入中國，要求它們推出符合中國法律的運營方式，來華登陸有著本質的區別。」

文章最後指出，無論美國最終將TikTok「殺掉」，還是把這個孩子從位元組跳動的懷裡強行奪走，這都是21世紀在高科技競爭領域最醜陋的劇碼之一。

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