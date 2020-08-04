　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

字節跳動傳將總部移往倫敦　胡錫進：不英勇「但可以包容」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼字節跳動,TikTok,抖音。（圖／CFP）

▲TikTok在美面臨封殺，可能將業務出售。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

短影音平台TikTok面臨美國封殺，傳出母公司「字節跳動」將把總部從北京遷至英國倫敦，引起許多大陸網友不滿，認為此舉不「愛國」。對此，大陸官媒《環球時報》總編胡錫進表示，一家企業在不危害國家利益的情況下，把生存和壯大放在首位，而不是奮不顧身分擔國家的壓力，這不能算作英勇之舉，但應當可以被包容。

胡錫進在網路節目「胡侃」提到，字節跳動面對的國際形勢的確很複雜，它要成為服務全球用戶的社交平台，就要面對這種複雜性，「今天的中國同樣要面對這種複雜性。」

胡錫進指出，也許不能立刻下一種結論性的評判，因為這不僅取決於字節跳動今後的全球化之路實際怎麼走，而且還涉及到對中國的對外開放進行定義，以及準備如何處理一些艱難的問題，將怎樣與世界在這個過程中相互塑造，「字節跳動等公司的困境實際上在迫使中國社會進行這種非常艱難的思考。」

胡錫進認為，字節跳動作為一家向全球提供服務的公司，與生產先進硬體產品的公司不同，它在外部打擊面前更加脆弱，客觀說，如果它以中國人希望的方式展現對國家的忠誠，那麼它的全球化道路很容易被掐斷，「一家企業在不危害國家利益的情況下，把它的生存和壯大放在首位，而不是奮不顧身分擔國家的壓力，這不能算作英勇之舉，但我覺得應當可以被包容。」

▼《環球時報》總編胡錫進。（圖／CFP）

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

胡錫進表示，今天整個中國仍是弱勢的一方，增強中國的實力是頭等大事，如果有很多企業像字節跳動這樣走向世界成為全球化企業，相信加在一起，它們是會給中國壯大實力做出正面貢獻的。

胡錫進指出，至於字節跳動如果真能做到徹底全球化，它還有多少因素是中國的，這取決於很多因素，「中國在全球市場上的分量很重要，如果中國市場比任何其他市場都大，字節跳動不可能跑得了。另外中國畢竟是它的發起地，在很多年裡，這將持續產生影響。」

胡錫進提到，事實上，從中國走向全球的公司，在為全球做貢獻的時候，會反過來促進為中國社會的服務，包括支持中國的對外開放，「雖然它們不強調中國出身，但中國市場是它們的根據地，是它們走得更遠的基礎，甚至可以說，是它們的生命線。」

胡錫進認為，中國應當鼓勵本國成長起來的公司以各自的方式去闖世界，「在國家還做不到對它們提供絕對保護的時候，只要它們能在這個世上生存下去並且做大，這實際上是它們幫著國家強大起來的一種方式。」

胡錫進指出，這是中國將強未強黎明之前的特殊階段，「我們已經有了能夠闖世界的尖子企業，別怕它們的全球化之路會是背叛之路，當中國愈發強大時，純粹的外國企業都不能捨我們而去，更何況我們對那些從一開始就注入了中國基因公司的吸附力。」

胡錫進強調，字節跳動面臨考驗，希望它記住，沒有世界，它無法發展，沒有中國，它連生存都不可能，「去摸索一條平衡企業、中國和世界利益的道路吧，老胡願意祝它成功，而且希望它最終不為中國人失望。」

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
羅霈穎生前爆被高層逼陪睡！泳池趴找一堆裸女　遭封殺怒嗆：沒在
年收600萬卻住套房！羅霈穎「八德路工作室」曝光…房價驚人
習慣服安眠藥助眠…羅霈穎猝死工作室　警曝初步死因
快訊／再增1例確診！指揮中心1400記者會說明
快訊／21歲警腦死將「捐出8個部位」　拯救超過10人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

Zoom「半退出」大陸市場　不再對客戶提供直接服務

湖北「化工廠閃爆」6死4傷　倖存者：鍋爐再炸一下我就沒了

字節跳動傳將總部移往倫敦　胡錫進：不英勇「但可以包容」

剛畢業年薪845萬！他殺過7關卡入選華為「天才少年」　超強履歷曝光

陸日增36例確診　新疆現存染疫者「破600人」

雲南「吃菌中毒死亡人數」超過新冠肺炎　最新數據曝光！

TikTok被封殺！環時：從未禁美國科技公司來華　Google是「自己退出」

買下朝南公寓！她開窗驚見一排排公墓　陽光房慘變「墳景房」

「優衣庫活春宮」女主角出道！歌手宣傳海報曝光　大方坦承「小濕妹」

吃完餛飩「腸子蹦一聲」炸開！63歲男腹腔破3公分　吸出「3000ml糞液」

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

街頭180cm↑男男配對顏值爆表 牽手靠頭超甜蜜！他：難得心動

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

不關我的事！倒車撞倒路邊機車　婦人下車後「看兩眼」直接走人

新饒舌歌手誕生！　瘦子&恩熙俊組「芫荽蝦」

Zoom「半退出」大陸市場　不再對客戶提供直接服務

湖北「化工廠閃爆」6死4傷　倖存者：鍋爐再炸一下我就沒了

字節跳動傳將總部移往倫敦　胡錫進：不英勇「但可以包容」

剛畢業年薪845萬！他殺過7關卡入選華為「天才少年」　超強履歷曝光

陸日增36例確診　新疆現存染疫者「破600人」

雲南「吃菌中毒死亡人數」超過新冠肺炎　最新數據曝光！

TikTok被封殺！環時：從未禁美國科技公司來華　Google是「自己退出」

買下朝南公寓！她開窗驚見一排排公墓　陽光房慘變「墳景房」

「優衣庫活春宮」女主角出道！歌手宣傳海報曝光　大方坦承「小濕妹」

吃完餛飩「腸子蹦一聲」炸開！63歲男腹腔破3公分　吸出「3000ml糞液」

《冰與火》囧恩勾老婆出門！走一半忍不住了「手伸進褲檔」網：喬大鳥？

羅霈穎關家裡3天都沒出門！　好友悲曝「最後見面時間點」…失聯上門卻只剩冰冷遺體

安碁資訊很會賺　上半年每股純益2.07元！

挖2塊「超巨稀有寶石」爽成億萬富翁！強運礦工又發現第3塊…5800萬入袋

柯爾先發3戰全勝、跨季19連勝　洋基戰績傲視全大聯盟

台86線曳引車打滑撞護欄側翻　駕駛被甩出重摔！頭部受創送醫

羅霈穎講話犀利敢怒敢言「半年前變淑女」　白冰冰聞噩耗難以置信

邊聽音樂過馬路！16歲男撞車「耳機爆頭」　頭破8公分大洞

NBL／9月重啟復賽　無洋將每隊可1名台港澳球員參賽

股神暴賺！巴菲特重押蘋果「股值飆3倍」　市價已達2.94兆元

大陸熱門新聞

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

「優衣庫活春宮」女主角出道　歌手宣傳海報曝光

男子租飯店房間1年「不准打掃」　破門發現驚人真相

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

吃完餛飩腸子炸開！63歲男腹腔破3公分

女大生消失可可西里　搜救員揭無人區內幕

人妻「全身紅斑脫皮」全裸送醫猝死　當天才傳老公「出軌證據」

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

23歲瘦男「打一個哈欠」肺炸了！　身體一半血都流掉了

北京出現七月雪、大型雷電雲　故宮「九龍吐水」

前夫寄生日禮物！她一打開當場想死

剛畢業年薪845萬！超強履歷曝光

河中出現一具鐵籠男屍！　警方調查「關鍵原因」排除他殺

紐西蘭暫停與港引渡協定！中國出招反制

更多熱門

相關新聞

環時：Google是「自己退出」中國

環時：Google是「自己退出」中國

抖音的海外版TikTok遭美國打壓，面臨被封殺或被美企併購的命運，對此《環球時報》發表社論，稱看到了從美國政府到相關高科技巨頭所表現出的醜陋，強調中國從沒禁止美國高科技公司來華，中方要求的是他們要符合中國法律，谷歌（Google）是自己退出了。

美拒絕延長中國記者簽證　胡錫進：將報復！

美拒絕延長中國記者簽證　胡錫進：將報復！

她大舔「迴轉壽司輸送帶食物」拍抖音　遭同鄉轟爆

她大舔「迴轉壽司輸送帶食物」拍抖音　遭同鄉轟爆

川普2條件施壓TikTok！　限時售出還要「分紅」

川普2條件施壓TikTok！　限時售出還要「分紅」

英國：TikTok總部遷至倫敦是「商業決定」

英國：TikTok總部遷至倫敦是「商業決定」

關鍵字：

字節跳動TikTok抖音胡錫進

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／59歲羅霈穎驚傳身亡！

即／羅霈穎陳屍工作室　身亡2天

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

快訊／羅霈穎失聯！朋友追到工作室…竟陳屍屋內

羅霈穎4天前有發文　「最後內容曝光」

羅霈穎死亡2天「雙腳發黑」身體凹折！

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

羅霈穎「59歲跑夜店」最後身影曝

6天3度蜜會正妹記者　總統府發言人驚爆離婚

即／羅霈穎表弟趕到！遺體送往二殯

羅霈穎千金小姐→伴舞　一輩子不婚不生原因曝

金泰希凍齡形象破功了！「手機殼」掀熱議

爛男「婚姻4年都激戰妻子妹妹」　老司機勸：別這樣吃姊妹丼

飛航指揮官外遇部屬辣媽　少將下跪鬧自殺求離婚

更多

最夯影音

更多
撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計
《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面