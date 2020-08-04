字節跳動傳將總部移往倫敦　胡錫進：不英勇「但可以包容」

▲TikTok在美面臨封殺，可能將業務出售。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

短影音平台TikTok面臨美國封殺，傳出母公司「字節跳動」將把總部從北京遷至英國倫敦，引起許多大陸網友不滿，認為此舉不「愛國」。對此，大陸官媒《環球時報》總編胡錫進表示，一家企業在不危害國家利益的情況下，把生存和壯大放在首位，而不是奮不顧身分擔國家的壓力，這不能算作英勇之舉，但應當可以被包容。

胡錫進在網路節目「胡侃」提到，字節跳動面對的國際形勢的確很複雜，它要成為服務全球用戶的社交平台，就要面對這種複雜性，「今天的中國同樣要面對這種複雜性。」

胡錫進指出，也許不能立刻下一種結論性的評判，因為這不僅取決於字節跳動今後的全球化之路實際怎麼走，而且還涉及到對中國的對外開放進行定義，以及準備如何處理一些艱難的問題，將怎樣與世界在這個過程中相互塑造，「字節跳動等公司的困境實際上在迫使中國社會進行這種非常艱難的思考。」

胡錫進認為，字節跳動作為一家向全球提供服務的公司，與生產先進硬體產品的公司不同，它在外部打擊面前更加脆弱，客觀說，如果它以中國人希望的方式展現對國家的忠誠，那麼它的全球化道路很容易被掐斷，「一家企業在不危害國家利益的情況下，把它的生存和壯大放在首位，而不是奮不顧身分擔國家的壓力，這不能算作英勇之舉，但我覺得應當可以被包容。」

▼《環球時報》總編胡錫進。（圖／CFP）



胡錫進表示，今天整個中國仍是弱勢的一方，增強中國的實力是頭等大事，如果有很多企業像字節跳動這樣走向世界成為全球化企業，相信加在一起，它們是會給中國壯大實力做出正面貢獻的。

胡錫進指出，至於字節跳動如果真能做到徹底全球化，它還有多少因素是中國的，這取決於很多因素，「中國在全球市場上的分量很重要，如果中國市場比任何其他市場都大，字節跳動不可能跑得了。另外中國畢竟是它的發起地，在很多年裡，這將持續產生影響。」

胡錫進提到，事實上，從中國走向全球的公司，在為全球做貢獻的時候，會反過來促進為中國社會的服務，包括支持中國的對外開放，「雖然它們不強調中國出身，但中國市場是它們的根據地，是它們走得更遠的基礎，甚至可以說，是它們的生命線。」

胡錫進認為，中國應當鼓勵本國成長起來的公司以各自的方式去闖世界，「在國家還做不到對它們提供絕對保護的時候，只要它們能在這個世上生存下去並且做大，這實際上是它們幫著國家強大起來的一種方式。」

胡錫進指出，這是中國將強未強黎明之前的特殊階段，「我們已經有了能夠闖世界的尖子企業，別怕它們的全球化之路會是背叛之路，當中國愈發強大時，純粹的外國企業都不能捨我們而去，更何況我們對那些從一開始就注入了中國基因公司的吸附力。」

胡錫進強調，字節跳動面臨考驗，希望它記住，沒有世界，它無法發展，沒有中國，它連生存都不可能，「去摸索一條平衡企業、中國和世界利益的道路吧，老胡願意祝它成功，而且希望它最終不為中國人失望。」