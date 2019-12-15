不怕茶冷泡出問題！專家揭「黑茶」注意關鍵：煮開1-2分鐘後再喝

▲冷泡茶。（示意圖／衛福部南投醫院提供）

記者許展溢／台北報導

冷泡茶這幾年愈來愈受歡迎，不過曾有謠言指出泡太久的茶葉，會釋放過多的鉀離子，持續喝下來會損傷腎功能，專家指出這完全是錯誤消息，但要怎麼泡出好喝又沒問題的茶，農委會表示，除依造驗證標章選購茶葉，若為「黑茶類」建議煮開1-2分鐘後再飲用。

農委會指出，鉀離子普遍存在於水果與綠色蔬菜中，茶葉濃度不算是很高，而且鉀離子也很容易溶出，在沖泡次數中都會被稀釋掉，一般正常攝取下並無大礙，也不會影響健康，但腎臟病患者就要注意茶泡太久的問題。

請繼續往下閱讀...

▲冷泡茶的流言和真相。（圖／農委會提供）



農委會茶改場試驗結果顯示，茶葉經冷泡後內容物溶出率與浸泡時間成正比，表示冷泡期間浸泡時間越久，茶葉內容物溶出率越高，風味也隨之改變，相對會有釋出極其微量水溶性藥物的風險 (但茶葉大部分是使用脂溶性藥劑防治病蟲害，該藥物不溶於水)。因此，飲用冷泡茶對身體健康不致造成危害。

農委會教大家，茶葉最重要的是要選擇產銷履歷、有機標章和產地證明標章3項，因依造驗證標章選購，喝下去的茶是最安心的。茶改場提醒，茶葉若在夏季或氣溫較高的環境下進行冷泡，可能會發生酸敗或生菌數超標問題，所以冷泡茶最好是儘速飲用或置於冰箱冷藏分次飲用。

另外，茶改場強調，若茶湯長菌或變質，就不能再喝，而冷泡茶若使用普洱熟茶或其他黑茶類時，需考量微生物孳生疑慮，此類茶建議煮開1-2分鐘後再喝，確保飲用安全。