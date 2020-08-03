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父親節就買台筆電犒賞老爸！Lenovo電競筆電最高現省2萬元

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▲▼針對父親節，Lenovo推出三波限時優惠。（圖／Lenovo提供）

▲針對父親節，Lenovo推出三波限時優惠。（圖／Lenovo提供）

記者邱倢芯／台北報導

離父親節不到一週，準備好今年的父親節禮物嗎？Lenovo為體恤辛勞的爸爸們，於Lenovo官網旗艦店推出特惠接力三檔限時優惠，即日起至8月16日全館8元加購無線滑鼠和筆電包，可省超過3千元。

輕薄商務筆電限量88元送螢幕，指定電競筆電獨享2年到府保固（市值2,789元）1元升級，與滑鼠、包包、滑鼠墊也只要1元加購。另外，8月8日當天整點更推出特賣限量購機優惠，電競筆電最高現省2萬元。

這次的Lenovo限時優惠將分為三波；第一波（8/3~8/5）凡於Lenovo官網旗艦店購買ThinkPad T490商務筆電，只要以88元即可加購一台ThinkVision S27i-10窄邊框螢幕（市值5,790元），組合價只要29,888元，限量88組。

特惠第二波（8/6~8/7），Lenovo官網旗艦店88特惠 : Lenovo Legion 5特惠28,990元起，且獨家推出加1元可升級成2年到府保固（市值2,789元），玩家專用電競包（市值1,790元）、電競滑鼠（市值690元）和電競滑鼠墊（市值590元），全部都只要1元即可加購。

第三波（8/8）整點特賣，在8月8日父親節當天，Lenovo官網旗艦店推出6個時段整點特賣。
00:00開賣：商用袖珍型ThinkCentre M630e，限量30台，特價9,888元（市價13,900元）
10:00開賣：年度電競新品Legion 5i 15吋，限量20台，特價35,988元（市價46,900元）
14:00開賣：效能繪圖必備ThinkPad P53 行動工作站，特價38,888元（市價55,500元）
16:00開賣：電競熱銷Legion Y540特惠，限量50台，特價30,888元（市價50,900元）
18:00開賣：全方位商務效能ThinkPad T495，特價20,888元（市價31,500元）

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