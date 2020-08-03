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【英語多益通】祝爸爸「父親節快樂」英文怎麼說？

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▲父親節。（圖／Pixabay）

▲ 父親節。（圖／Pixabay）

文／李海碩

這週我們就要喜迎父親節了，在英語中跟父親有關的詞彙有哪些呢？要感謝父親時又可以說什麼呢？讓我們一起來看看，說不定也會碰上多益時事題的單字。

在台灣父親節是八月八日，聰明的讀者一定可以理解這是華人文化透過「八八」與「爸爸」的諧音所訂下的日子，而別的國家可就不一定是這個日子了。世界上的父親節一共有超過25個日期，有超過80個國家的父親節落於六月，尤其是第三個星期天。在大多數國家，父親節不是國定假日（public holiday）。

請繼續往下閱讀...

父親節的英文說法便是「父親的節日」Father’s Day。表達慶祝節日上有很特定的動詞用法，除了常見的celebrate之外，在節日的慶祝動詞上也很常使用observe。

Countries observe Father’s Day in their own ways.
（國家以不同的方式慶祝父親節。）

感謝爸爸可以用的詞彙

1. You the best! / You are the best father!
（你是最棒的！／你是最棒的父親！）

單純說「最好」是最常見的祝賀詞，但也是最沒有特色的。要注意當使用最高級時「因為最好的只有一個」，所以前方要有定冠詞the。而因為對大多人而言，父親只有一位，所以You are the best father的說法絕對真誠。

2. I am so proud to be your son/daughter.
（我以身為你的兒子／女兒為榮。）

這是拐著彎感謝的好方式，因為父親很棒，所以就以身為其子／其女為榮了。

3. You are the one I always turn to when I need help/advice.
（當我需要幫助／忠告時，你是我第一個想到的人。）

Christina Aguilera的名曲〈I turn to you〉的意思就是「轉向……求助」，當需要幫助或忠告時第一個想到，絕對是值得信任的展現。

4. Thank you for being there.
（謝謝你在。）

其實很多小孩需要的，無外乎是在身邊的陪伴。但是很可惜，根據1111人力銀行與Yes123的調查，因為父親經常是家中的經濟支持者，所以更有可能成為與小孩較生疏的人。

5. You are the man I want to be.
（你就是我想成為的樣子。）

表示自己希望成為對方的樣子，大概是表達尊敬與喜愛最好的方式了。

跟father與dad有關的常用口語詞彙

本區呈現許多跟Dad有關的詞彙，但請注意，這些詞彙大多都是口語用法，故於正式的文件或場合中，請務必避免使用。

● Dad joke

本用法常被誤用於Dad’s Joke，使用時請萬萬不要加上所有格，直接以Dad Joke兩字呈現即可。

根據Merriam Webster字典的定義，Dad Joke的意思為「a wholesome joke of the type said to be told by fathers with a punchline that is often an obvious or predictable pun or play on words and usually judged to be　endearingly corny or unfunny.（爸爸常會說的笑話類型，有著過於明顯或可預測的雙關語、或文字遊戲梗句，但通常老套或無趣。）」

雖然這些笑話通常不見得好笑，但是在閱讀Dad Joke時，卻常常可以知悉許多歐美的文化。在此特別呈現兩個知名的Dad Joke：

Child: I'm hungry!
Father: Hi, Hungry, I'm Dad.
（小孩：「我餓了！」）
（父親「嗨！餓了！我是爸爸。」）

這邊的雙關語是「I am」有介紹姓名與狀態的兩種含義，所以父親故意不以「我餓了」的方式解釋，而以「我是Hungry」的方式解釋。

Q: What do you call a mermaid on a roof?
A: Aerial.
（Q：「你如何稱呼屋頂上的美人魚？」）
（A：「空中的。」）

這邊的雙關語要看過迪士尼出品的動畫電影「小美人魚（The Little Mermaid）」才行，因為其中的主角美人魚就是Ariel，與aerial（空中的、在空氣中的）的拼法不同，但發音相同。

● Dad Bod

Dad bod是Dad Body的簡稱，也就是有點啤酒肚的老爸身材，相對應的是六塊肌與人魚線。六塊肌的說法是six-pack。這個說法的原型是six-pack of beer，六罐玻璃裝的啤酒。

This exercise will quickly help you get your six-pack abs.
（這個運動會快速讓你擁有六塊肌。 ）

人魚線可不要說成mermaid line。解剖學上的英語用法是iliac furrow（髂溝），因為人魚線就是髂肌的溝痕。除了這個正式用法外，其他常見的用法都與希臘神話有關，因為在希臘神話中每個神祇都是身材超好的美男子。配合用語為girdle（束腰帶）或是belt（腰帶），所以人魚線可以稱為：

Apollo’s belt / Adonis belt：Apollo是太陽神，Adonis是希臘神話中的美男子。
Hercules’s girdle / Athlete’s girdle：Hercules是希臘神話中最有名的大力士，athlete則是運動員。

口語上更常用的說法是v-shaped或是v-cut abs，ab是abdominal腹肌的意思。這邊要記得作為複合形容詞時，結構是「形容詞」加上「名詞-ed」。

●　Who’s your daddy?

這個句子不是問句，而是激問法。Who’s your daddy的意思就是I am your daddy。在許多電影中都可以看見這樣的對白，表示現在是我說了算，我才是老大，跟台語中常自稱「拎杯」有異曲同工之妙。

【多益模擬試題】

1. Thank him for ____ us. We were in great trouble last night.
(A) helps
(B) helped
(C) helping
(D) help

2. She is a ____ girl.
(A) blonde-hair
(B) blonde-hairs
(C) blonde-haired
(D) blonde-hairing

詳解：

1. 正解為(C)。題意為「感謝他幫助我們，我們昨晚麻煩很大。」Thank for後方需要加上名詞，故動詞加上ing形式之後成為動名詞，具有名詞詞性。

2. 正解為(C)。此題考的是複合形容詞，複合形容詞的格式為「形容詞-名詞ed」，請特別注意若拿掉hair，僅有blonde為單純形容詞，亦可接受。

延伸閱讀》三倍券能預購、綁定、直接買，英語怎麼說你知道嗎？

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