存糧遭舉報發霉、發臭！中儲糧「禁客戶帶手機入內」　陸網怒轟：這很官僚

記者蔡儀潔／綜合報導

黑龍江中儲糧肇東一處糧倉被民眾舉報，儲存的糧食發霉散發酸臭味，近日再有網友發現，中儲糧肇州直屬庫發出通告，進入糧倉禁止帶手機或其他拍攝設備，引發網友怒斥「很官僚」。針對此事，中儲糧黑龍江分公司已對肇州直屬庫作出嚴厲批評，責令糾正。

▲民眾發現買來的糧食散發酸臭味。（圖／翻攝自微博）

有民眾7月發影片稱，到肇東市某糧倉買到的糧食都是散發酸臭味、被水漏過的「水泡糧」、已發酵的「酒精糧」、甚至摻有沙土的廢糧，根本無法食用。中國儲備糧管理集團有限公司隨後派人調查，7月14日表示，該批玉米數量質量問題與事實不符，倉內部分質量問題不代表整倉玉米質量狀況。

▲中儲糧肇州直屬庫禁客戶帶手機入內，惹網民質疑。（圖／翻攝自微博）

不過，近日再有網友發現，中儲糧肇州直屬庫發出通告，稱客戶如購買糧食，只限一人進入糧倉，且需事先辦理手續，而手機、火種等要放於保安指定的儲存櫃，其他拍攝設備亦被禁止。

對此引發網友質疑，「這糧庫也屬於保密單位？」、 「5G信號容易誘發糧食起火」、「中國的糧倉，該全面查查了」、「就是怕拍下內幕！」、「解決問題，而是封堵那些發現和暴露問題的途徑？？這很官僚」。

中儲糧集團昨（2）日深夜證實事件，指是直屬庫管理方對黑龍江分公司的要求「考慮不細」，簡單機械規定禁止攜帶手機進入庫區；分公司已對直屬庫作出嚴厲批評，並責令糾正。

針對網上「掩蓋問題、迴避監督」的質疑聲，中儲糧集團給出2點解釋，首先，今年黑龍江省政策性糧食拍賣銷售力度持續加大，截至7月末銷售數量超過3000萬噸，為去年全年的2倍；由於大規模糧食拍賣成交和集中出庫，作業期間現場機械設備較多，來往車輛頻繁，加之提貨人員對庫區環境比較陌生，因而在作業區因為使用手機等電子設備已經產生人員安全隱患。