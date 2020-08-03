不斷更新／「立委收賄醜聞」一次看！趙正宇100萬交保　8被告羈押結果傍晚出爐

記者莊智勝／台北報導

震驚各界的立委集體收賄案經台北地檢署複訊後，目前僅前立委陳唐山50萬元交保、無黨籍立委趙正宇2日晚間裁定100萬元交保、趙正宇辦公室主任林家騏裁定羈押；另4名現任立委包括陳超明、廖國棟、蘇震清、徐永明，以及蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟助理丁復華、太流前董座李恆隆、以及白手套郭克銘仍在聲押。台北地院預計今（3日）下午再次訊問李恆隆後，再針對涉案的8名被告一起裁定是否羈押，結果最快將於傍晚出爐。

▲民進黨立委蘇震涉賄聲押，80歲的老母親擔心難以入眠。（資料照／記者林敬旻攝）

8/3 11：07

屏東縣立委蘇震清被檢方指控涉及介入SOGO經營權之爭，並以修改公司法等方式受賄，遭北檢聲押，目前仍在台北地方法院審理；連帶他的叔叔、總統府祕書長蘇嘉全請辭獲准，引起地方支持者關心，紛紛到服務處及蘇家關心。蘇震清的80歲母親連日來擔心難以入眠，希望趕快有個結果，不要讓他受委屈。

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8/3 03：11

現任立委蘇震清、陳超明、廖國棟、趙正宇及時代力量前黨主席徐永明等10人遭聲押禁見，但6名現任、前立委中，僅有陳唐山一人以50萬元交保。由於夜間停止訊問，其餘5人必須在設備簡陋的候審室度過一夜，只能躺在簡易折疊床入睡，且加上使用餐具可能有危險，因此晚餐僅提供麵包、飲料果腹，就連如廁都不能自由沖水。對此，有法警不禁調侃「沒什麼好嫌棄的，預算都是立委們砍的」。

►5立委涉貪「候審室過夜」只能吃麵包 法警酸：預算是你們砍的

▲趙正宇交保，2日深夜雙手合十走出台北地院。（圖／記者黃彥傑攝）

8/2 23：48

台北地院2日晚間裁定，無黨籍立法委員趙正宇新台幣100萬元交保，限制出境、出海及住居。2日深夜11時30分，趙正宇順利步出地院，面對媒體鏡頭雙手合十、神情疲憊，未針對提問多作回應，快步坐上自家車輛後閃離；反觀辦公室主任林家騏則遭裁定羈押，晚間坐上囚車送往看守所。

►影／「SOGO紙袋裝100萬」趙正宇交保先走人、助理上囚車 北院續審蘇震清4人

▲趙正宇委任律師范振中2日晚間以SOGO紙袋裝100萬保證金到場辦理交保。（圖／記者黃彥傑攝）

8/2 23：15

檢方調查，殯葬業者鍾克信、陳明瀚，涉嫌透過白手套郭克銘，行賄立委趙正宇施壓營建署，企圖將名下土地從陽明山國家公園劃出。趙正宇則透過國會助理、立委辦公室主任林家麒收受殯葬業者提供1000萬元賄款，非法協助變更地目，涉案金額高達4000萬元；其中趙正宇家中更搜出超過920萬元，因此1日向法院聲請羈押禁見。台北地院2日晚間審理後，諭令趙正宇100萬元交保，並限制出境、出海及住居。檢方雖提出即時抗告，但由於法院今（3日）才會替檢提抗告狀到高院，因此趙正宇2日晚間仍順利交保離開。

►快訊／趙正宇1小時拿出100萬！律師提「SOGO紙袋」交保證金

▲ 徐永明擁有高學歷，過往形象清新，此次捲入收賄案最令外界跌破眼鏡 。（圖／記者游宗樺攝）

8/2 23：10

以學者之姿投身政壇的徐永明，過往形象清廉，此次捲入國會立委集體收賄案，不但重創時代力量聲譽，更引起外界一片譁然。對此，時代力量2日晚間回應，將請前副秘書長林鈺傑24小時內到案說明，而徐永明目前仍在聲押，待地院召開羈押庭決議後，會再進一步處理，如若裁定羈押，將盡速予停權處分。

►快訊／徐永明「借錢發薪水」捲入貪汙！時力回應：若羈押立刻停權

▲立委蘇震清涉嫌收賄2000萬移送北檢。（圖／記者游宗樺攝）

8/2 21：20

民進黨籍立委蘇震清捲入集體收賄案，涉嫌收賄2000萬元，1日遭檢方依貪污罪向法院聲押禁見。民進黨廉政委員會2日晚間8點，火速召開會議，針對蘇震清一事，由於羈押庭還在審理中，因為其情節重大，已嚴重影響到黨的聲譽，因此決議只要過幾天他被羈押，就會立即停權。

►快訊／蘇震清涉收賄2000萬 民進黨廉政會決議：只要羈押即刻停權

▲SOGO前負責人李恆隆。（圖／記者游宗樺攝）

8/2 18：43

太流前董座李恆隆在候審室過了一夜後，2日下午遭檢方率先訊問，在庭上情緒表現相當平穩，且極力否認犯罪，主張經濟部將最高行政法院於2013年的判決，視為判定SOGO經營權糾紛的依據是不對的，因《公司法》中對主管機關撤銷公司變更的依據，是以偽造、變造犯罪行為來認定，應以刑事判決為參考標準，且經濟部前後也有兩個意見，檢察官不應只提其中一個，認為一切都是誤會。

►史上最大立委收賄弊案！SOGO前負責人李恆隆辯：都是誤會 法院明天繼續問

▲國民黨立委陳超明、廖國棟。（圖／記者游宗樺攝）

8/2 12：17

國民黨籍立委陳超明、廖國棟捲入收賄弊案，1日雙雙遭聲押禁見。陳超明移送時見到媒體大陣仗守候，嚴詞否認犯行，直呼「我哪裡有收賄阿？」而廖國棟見到媒體鏡頭則是瘋狂遮臉、默不作聲，現場媒體還齊問「為什麼要遮？」針對自家立委涉賄，國民黨主席江啟臣2日表示，黨內絕不接受有任何國會議員、從政同志收賄，若司法單位批准聲押禁見，將請考紀會開會，至少給予停權處分。」

►國民黨立委捲收賄醜聞 江啟臣：聲押獲准至少「停權」處分

▲蘇震清、廖國棟、陳唐山、徐永明、陳超明、 趙正宇爆發集體收賄醜聞。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁）

國會爆出跨黨派立委集體收賄醜聞，4名現任立委、1名黨主席遭到聲押，創下司法紀錄。檢方調查，太流公司前董事長李恆隆為爭奪SOGO經營權，自2013年起行賄多名立委，並由立委藉由質詢、審預算等職權向官員施壓，其中曾任立委蘇震清辦公室顧問主任的郭克明更成了行賄白手套。

太流公司於2002年決議增資，遠東集團重金投資40億，讓公司資本額從1千萬，變成40億1千萬，遠東也因此成為SOGO的實際東家，但李恆隆控訴，遠東的郭明宗於當初投資時，偽造董事會議事錄、簽到簿、增資邀請書，本案經刑事判決確定後，經濟部曾讓遠東集團的SOGO持股歸零，遠東提起行政訴訟，最高行政法院於2013年間，判經濟部與李恆隆敗訴，遠東再度成為SOGO最大股東。

本次事件促使立院修改《公司法》，俗稱「SOGO條款」，李恆隆不滿失去SOGO經營權，修法後也沒因此得利，便涉嫌找郭克銘向多名立委行賄，企圖施壓政府官員以搶回SOGO。

經檢調偵查，立委蘇震清涉嫌收受2000萬賄賂，而時代力量主席徐永明，也在監聽中被發現涉嫌收了200萬元，目前時代力量已暫停徐永明的主席職務；因李恆隆在本案中地位關鍵，北院首先針對李恆隆，及涉嫌仲介行賄立委的郭克銘訊問。

全案經檢調搜索訊問後，先後共約談63人，其中23人列被告，涉嫌收賄的蘇震清與辦公室主任余學洋、陳超明、廖國棟與辦公室主任丁復華、趙正宇與辦公室主任林家騏、徐永明，及涉嫌行賄的李恆隆、郭克銘共10人第一時間遭聲押禁見，在候審室內待審。涉嫌行賄的李恆隆胞姊李秀峰、統領富二代翁華利、殯葬業者鍾克信，與涉嫌收賄的前立委陳唐山，陽管處處長劉培東等12名被告分別以5萬到100萬元不等金額交保候傳。1名被告獲請回。