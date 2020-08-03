　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不斷更新／「立委收賄醜聞」一次看！趙正宇100萬交保　8被告羈押結果傍晚出爐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者莊智勝／台北報導

震驚各界的立委集體收賄案經台北地檢署複訊後，目前僅前立委陳唐山50萬元交保、無黨籍立委趙正宇2日晚間裁定100萬元交保、趙正宇辦公室主任林家騏裁定羈押；另4名現任立委包括陳超明、廖國棟、蘇震清、徐永明，以及蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟助理丁復華、太流前董座李恆隆、以及白手套郭克銘仍在聲押。台北地院預計今（3日）下午再次訊問李恆隆後，再針對涉案的8名被告一起裁定是否羈押，結果最快將於傍晚出爐。

▲民進黨立委蘇震清接受聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委蘇震涉賄聲押，80歲的老母親擔心難以入眠。（資料照／記者林敬旻攝）

8/3　11：07

屏東縣立委蘇震清被檢方指控涉及介入SOGO經營權之爭，並以修改公司法等方式受賄，遭北檢聲押，目前仍在台北地方法院審理；連帶他的叔叔、總統府祕書長蘇嘉全請辭獲准，引起地方支持者關心，紛紛到服務處及蘇家關心。蘇震清的80歲母親連日來擔心難以入眠，希望趕快有個結果，不要讓他受委屈。

►蘇震清涉賄震撼屏東政壇　80歲母心疼難眠：不要讓他受委屈...

▲▼5立委涉貪「候審室過夜」只能吃麵包　法警酸：預算是你們砍的。（圖／東森新聞）

8/3　03：11

現任立委蘇震清、陳超明、廖國棟、趙正宇及時代力量前黨主席徐永明等10人遭聲押禁見，但6名現任、前立委中，僅有陳唐山一人以50萬元交保。由於夜間停止訊問，其餘5人必須在設備簡陋的候審室度過一夜，只能躺在簡易折疊床入睡，且加上使用餐具可能有危險，因此晚餐僅提供麵包、飲料果腹，就連如廁都不能自由沖水。對此，有法警不禁調侃「沒什麼好嫌棄的，預算都是立委們砍的」。

►5立委涉貪「候審室過夜」只能吃麵包　法警酸：預算是你們砍的

▲▼趙正宇交保、台北地院。（圖／記者黃彥傑攝）

▲趙正宇交保，2日深夜雙手合十走出台北地院。（圖／記者黃彥傑攝）

8/2　23：48

台北地院2日晚間裁定，無黨籍立法委員趙正宇新台幣100萬元交保，限制出境、出海及住居。2日深夜11時30分，趙正宇順利步出地院，面對媒體鏡頭雙手合十、神情疲憊，未針對提問多作回應，快步坐上自家車輛後閃離；反觀辦公室主任林家騏則遭裁定羈押，晚間坐上囚車送往看守所。

►影／「SOGO紙袋裝100萬」趙正宇交保先走人、助理上囚車　北院續審蘇震清4人

▲▼趙正宇律師范振中拿出100萬保證金。（圖／記者黃彥傑攝）

▲趙正宇委任律師范振中2日晚間以SOGO紙袋裝100萬保證金到場辦理交保。（圖／記者黃彥傑攝）

8/2　23：15

檢方調查，殯葬業者鍾克信、陳明瀚，涉嫌透過白手套郭克銘，行賄立委趙正宇施壓營建署，企圖將名下土地從陽明山國家公園劃出。趙正宇則透過國會助理、立委辦公室主任林家麒收受殯葬業者提供1000萬元賄款，非法協助變更地目，涉案金額高達4000萬元；其中趙正宇家中更搜出超過920萬元，因此1日向法院聲請羈押禁見。台北地院2日晚間審理後，諭令趙正宇100萬元交保，並限制出境、出海及住居。檢方雖提出即時抗告，但由於法院今（3日）才會替檢提抗告狀到高院，因此趙正宇2日晚間仍順利交保離開。

►快訊／趙正宇1小時拿出100萬！律師提「SOGO紙袋」交保證金

▲▼ 徐永明 。（圖／記者游宗樺攝）

▲ 徐永明擁有高學歷，過往形象清新，此次捲入收賄案最令外界跌破眼鏡 。（圖／記者游宗樺攝）

8/2　23：10

以學者之姿投身政壇的徐永明，過往形象清廉，此次捲入國會立委集體收賄案，不但重創時代力量聲譽，更引起外界一片譁然。對此，時代力量2日晚間回應，將請前副秘書長林鈺傑24小時內到案說明，而徐永明目前仍在聲押，待地院召開羈押庭決議後，會再進一步處理，如若裁定羈押，將盡速予停權處分。

►快訊／徐永明「借錢發薪水」捲入貪汙！時力回應：若羈押立刻停權

▲▼立委蘇震清涉嫌收賄2000萬移送北檢。（圖／記者游宗樺攝）

▲立委蘇震清涉嫌收賄2000萬移送北檢。（圖／記者游宗樺攝）

8/2　21：20

民進黨籍立委蘇震清捲入集體收賄案，涉嫌收賄2000萬元，1日遭檢方依貪污罪向法院聲押禁見。民進黨廉政委員會2日晚間8點，火速召開會議，針對蘇震清一事，由於羈押庭還在審理中，因為其情節重大，已嚴重影響到黨的聲譽，因此決議只要過幾天他被羈押，就會立即停權。

►快訊／蘇震清涉收賄2000萬　民進黨廉政會決議：只要羈押即刻停權

▲▼立委集體貪污案，SOGO前負責人李恆隆。（圖／記者游宗樺攝）

▲SOGO前負責人李恆隆。（圖／記者游宗樺攝）

8/2　18：43

太流前董座李恆隆在候審室過了一夜後，2日下午遭檢方率先訊問，在庭上情緒表現相當平穩，且極力否認犯罪，主張經濟部將最高行政法院於2013年的判決，視為判定SOGO經營權糾紛的依據是不對的，因《公司法》中對主管機關撤銷公司變更的依據，是以偽造、變造犯罪行為來認定，應以刑事判決為參考標準，且經濟部前後也有兩個意見，檢察官不應只提其中一個，認為一切都是誤會。

►史上最大立委收賄弊案！SOGO前負責人李恆隆辯：都是誤會　法院明天繼續問

▲▼國民黨立委陳超明移送。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼國民黨立委廖國棟涉收賄移送北檢偵訊。（圖／記者游宗樺攝）

▲國民黨立委陳超明、廖國棟。（圖／記者游宗樺攝）

8/2　12：17

國民黨籍立委陳超明、廖國棟捲入收賄弊案，1日雙雙遭聲押禁見。陳超明移送時見到媒體大陣仗守候，嚴詞否認犯行，直呼「我哪裡有收賄阿？」而廖國棟見到媒體鏡頭則是瘋狂遮臉、默不作聲，現場媒體還齊問「為什麼要遮？」針對自家立委涉賄，國民黨主席江啟臣2日表示，黨內絕不接受有任何國會議員、從政同志收賄，若司法單位批准聲押禁見，將請考紀會開會，至少給予停權處分。」

►國民黨立委捲收賄醜聞　江啟臣：聲押獲准至少「停權」處分

▲▼蘇震清、廖國棟、陳唐山、徐永明、陳超明、 趙正宇。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁）

▲蘇震清、廖國棟、陳唐山、徐永明、陳超明、 趙正宇爆發集體收賄醜聞。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁）

國會爆出跨黨派立委集體收賄醜聞，4名現任立委、1名黨主席遭到聲押，創下司法紀錄。檢方調查，太流公司前董事長李恆隆為爭奪SOGO經營權，自2013年起行賄多名立委，並由立委藉由質詢、審預算等職權向官員施壓，其中曾任立委蘇震清辦公室顧問主任的郭克明更成了行賄白手套。

太流公司於2002年決議增資，遠東集團重金投資40億，讓公司資本額從1千萬，變成40億1千萬，遠東也因此成為SOGO的實際東家，但李恆隆控訴，遠東的郭明宗於當初投資時，偽造董事會議事錄、簽到簿、增資邀請書，本案經刑事判決確定後，經濟部曾讓遠東集團的SOGO持股歸零，遠東提起行政訴訟，最高行政法院於2013年間，判經濟部與李恆隆敗訴，遠東再度成為SOGO最大股東。

本次事件促使立院修改《公司法》，俗稱「SOGO條款」，李恆隆不滿失去SOGO經營權，修法後也沒因此得利，便涉嫌找郭克銘向多名立委行賄，企圖施壓政府官員以搶回SOGO。

經檢調偵查，立委蘇震清涉嫌收受2000萬賄賂，而時代力量主席徐永明，也在監聽中被發現涉嫌收了200萬元，目前時代力量已暫停徐永明的主席職務；因李恆隆在本案中地位關鍵，北院首先針對李恆隆，及涉嫌仲介行賄立委的郭克銘訊問。

全案經檢調搜索訊問後，先後共約談63人，其中23人列被告，涉嫌收賄的蘇震清與辦公室主任余學洋、陳超明、廖國棟與辦公室主任丁復華、趙正宇與辦公室主任林家騏、徐永明，及涉嫌行賄的李恆隆、郭克銘共10人第一時間遭聲押禁見，在候審室內待審。涉嫌行賄的李恆隆胞姊李秀峰、統領富二代翁華利、殯葬業者鍾克信，與涉嫌收賄的前立委陳唐山，陽管處處長劉培東等12名被告分別以5萬到100萬元不等金額交保候傳。1名被告獲請回。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／哈格比雨勢加劇！　北北基升級豪雨特報
快訊／撞21歲警害命危！媽媽陪17歲無照兒「下跪磕頭」半小時
網爆中威力彩頭獎…剛錄取碩班不念了　台大經濟系回應
快訊／哈格比甩雨彈　16縣市發布「豪、大雨特報」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南口罩工廠有內鬼！　5員工下班「95包塞紙箱」想偷渡被抓包

快訊／高速撞21歲警害命危！　母陪17歲無照兒「下跪磕頭」半小時

搭台中客運慘遭「夾頭」開走！　女大生驚魂：生日差點變忌日

國3清水服務區加油站女廁驚見「詭異小洞」　女PO網提醒：對準重要部位

印尼女學生搭公車驚覺背包遭竊！警急調監視器找真相...換車忘了拿

不斷更新／「立委收賄醜聞」一次看！趙正宇100萬交保　8被告羈押結果傍晚出爐

BMW車門飛出去！保時捷掉頭貼大貨車...國3通霄段500米3起事故11車連環撞

快訊／台二線貢寮段聯結車失控自撞！前段車頭斷裂凹陷　駕駛送醫救治中

新興毒品氾濫！精品、潮牌LOGO包裝引誘　警曝「快遞運毒」手法

見警攔檢先調頭落跑可重罰1萬起跳　屏東半年科技搜證開出199張

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

趙麗穎第一次經營餐廳就哭了　催雙主廚給菜單「狂被打槍」

她嘆不給孝親費被罵冷血、不孝 無限親情勒索「想養兒防老別生」

免出國！南投超浪漫「星空玻璃屋」神複製峇里島鳥巢網美打卡景點

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

回家找不到貓...奴才見「廁所被拆」　天花板全塌！崩潰飆國罵：下來啦

台南口罩工廠有內鬼！　5員工下班「95包塞紙箱」想偷渡被抓包

快訊／高速撞21歲警害命危！　母陪17歲無照兒「下跪磕頭」半小時

搭台中客運慘遭「夾頭」開走！　女大生驚魂：生日差點變忌日

國3清水服務區加油站女廁驚見「詭異小洞」　女PO網提醒：對準重要部位

印尼女學生搭公車驚覺背包遭竊！警急調監視器找真相...換車忘了拿

不斷更新／「立委收賄醜聞」一次看！趙正宇100萬交保　8被告羈押結果傍晚出爐

BMW車門飛出去！保時捷掉頭貼大貨車...國3通霄段500米3起事故11車連環撞

快訊／台二線貢寮段聯結車失控自撞！前段車頭斷裂凹陷　駕駛送醫救治中

新興毒品氾濫！精品、潮牌LOGO包裝引誘　警曝「快遞運毒」手法

見警攔檢先調頭落跑可重罰1萬起跳　屏東半年科技搜證開出199張

東森新連鎖精鷹系統「實戰營」破500人紀錄　一根牙籤幫素人跨出「成功第一步」

用路人注意！屏東市瑞光路延伸段開通　交叉路段號誌調整

上半年虧損逐步回補　勞動基金績效單月回升748.3億元　

0元入住捷絲旅送台灣觀巴小旅行　礁溪最美無邊際溫泉飯店送極致龍蝦鍋

暑假特別企劃！與瘦子、恩熙俊共度兩天一夜戶外野營

狂賀ETtoday勇奪國家品牌玉山獎　Her限時優惠5折！

大塊鴨肉鋪滿飯上！高雄超霸氣限量鴨腿飯　加鴨油香氣爆發

告別男子汗！擺脫臭男人的終極神器

每碗都有10幾顆爆漿雞佛！台南超邪惡「雞佛拉麵」　還吃得到古早味炸吐司冰

才嘴完歐巴馬！川普任內「第283次打小白球」不顧疫情　死神民眾場外抗議

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

社會熱門新聞

愛上護理師！瓦斯工送錢送車發現心碎真相　遭9人亂棒打死

5立委睡簡易候審室　法警諷：預算你們砍的

獨／西門町鬧區大樓「電梯夾死工人」

蘇震清涉貪遭逮　他曾批「這家族貪到新境界」判賠

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

即／國一257公里「2起追撞」事故！　1女受傷送醫

即／值勤遭高速側撞命危！無照少年現身下跪＋磕頭

警局整夜不平靜　怨靈現身謝警破案

即／趙正宇拿出100萬交保　律師帶錢來了

新北21歲警遭屁孩撞上　慘摔恐成植物人

檔案近百G！「新北斯文多金牙醫」針孔偷拍5牙助換衣服

含前議長全家在內「9人鉛中毒」！盛唐中醫院長：誤用硃砂

補教女王被休！掏3788萬賠前夫

21歲警遭屁孩撞摔！侯友宜道歉

更多熱門

相關新聞

蘇震清涉賄震撼屏東政壇　80歲母心疼難眠

蘇震清涉賄震撼屏東政壇　80歲母心疼難眠

屏東縣立委蘇震清被檢方指控涉及介入SOGO經營權之爭，並以修改公司法等方式受賄，遭北檢聲押，目前仍在台北地方法院審理；連帶他的叔叔總統府祕書長蘇嘉全請辭獲准，引起地方支持者關心，紛紛到服務處及蘇家關心，蘇震清的80歲母親連日來擔心難以入眠，希望趕快有個結果，不要讓他受委屈。

立委收賄　柯：公開透明就不敢亂來

立委收賄　柯：公開透明就不敢亂來

陳超明財產申報曝光　苗栗竹南擁44筆土地、債務逾1600萬元　

陳超明財產申報曝光　苗栗竹南擁44筆土地、債務逾1600萬元　

徐永明收賄200萬　財產申報曝光：存款523萬、5筆不動產

徐永明收賄200萬　財產申報曝光：存款523萬、5筆不動產

5立委睡簡易候審室　法警諷：預算你們砍的

5立委睡簡易候審室　法警諷：預算你們砍的

關鍵字：

立委收賄蘇震清陳唐山陳超明廖國棟徐永明羈押貪污

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

愛上護理師！瓦斯工送錢送車發現心碎真相　遭9人亂棒打死

哈格比還會增強變胖「不排除陸警」　11縣市豪大雨特報

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

迪士尼女星轉戰「拍三級片」　月收入5位數

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

李佳穎難得穿泳裝：被看光光了！

廚房「IH爐vs.瓦斯爐」哪好？內行曝房價差很多

景甜認了整容「我把自己整殘了」！

退貨遠征隊上班路曝光！華莎站旁邊變小可愛

聊天抓1小時內！掌握「不尬聊2招」撩翻女生

一隻阿圓訂Uber Eats沒收到餐崩潰

阿滴曝光5年前照片！網友放大被嚇到笑出：地方小痞子

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青
樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面