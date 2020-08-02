史上最大立委收賄弊案！SOGO前負責人李恆隆辯：都是誤會　法院明天繼續問

▲前太流董座李恆隆為爭奪SOGO經營權，涉嫌行賄多名立委，北院訊問2.5小時後，定3日下午2時再行訊問。（圖／記者游宗樺攝）

記者羅志華／台北報導

國會多名立委涉嫌收賄，檢方聲押4名現任、1名卸任立委創司法紀錄，而前太流董事長李恆隆涉嫌透過白手套郭克銘，向多名立委行賄，企圖施壓政府官員以爭奪SOGO經營權，2人也遭檢方聲押；北院2日下午，首先訊問涉嫌行賄的太流前董座李恆隆，歷經2.5小時訊問後，讓他暫回候審室，接下來將訊問其餘立委，李恆隆部分於3日下午再行訊問。

太流公司於2002年決議增資，遠東集團重金投資40億，讓公司資本額從1千萬，變成40億1千萬，遠東也因此成為SOGO的實際東家，但李恆隆控訴，遠東的郭明宗於當初投資時，偽造董事會議事錄、簽到簿、增資邀請書，本案經刑事判決確定後，經濟部曾讓遠東集團的SOGO持股歸零，遠東提起行政訴訟，最高行政法院於2013年間，判經濟部與李恆隆敗訴，遠東再度成為SOGO最大股東。

本次事件促使立院修改《公司法》，俗稱「SOGO條款」，李恆隆不滿失去SOGO經營權，修法後也沒因此得利，便涉嫌找郭克銘向多名立委行賄，企圖施壓政府官員以搶回SOGO。

經檢調偵查，立委蘇震清涉嫌收受2000萬賄賂，而時代力量主席徐永明，也在監聽中被發現涉嫌收了200萬元，目前時代力量已暫停徐永明的主席職務；因李恆隆在本案中地位關鍵，北院首先針對李恆隆，及涉嫌仲介行賄立委的郭克銘訊問。

李恆隆委任律師杜英達表示，法官考量其餘被告等候時間過長，今日訊問暫告一段落，定3日下午再行訊問；李恆隆在候審室睡了一夜，今日庭上情緒平穩否認犯罪，並主張經濟部將最高行政法院於2013年的判決，視為判定SOGO經營權糾紛的依據是不對的，因《公司法》中對主管機關撤銷公司變更的依據，是以偽造、變造犯罪行為來認定，應以刑事判決為參考標準，且經濟部前後也有兩個意見，檢察官不應只提其中一個，認為一切都是誤會。

李恆隆因曾接受腎臟捐贈，律師昨晚也趁見面時，將抗排斥的藥交給他，他認為當初只是找郭克銘辦公聽會，事後錢也是給郭的顧問公司，對他是否拿去行賄全不知情，至於蘇震清部分，在款項進出時也有載明是借款。

我沒有遲到，是時間遲到了！

